Ayuso carga contra el Gobierno "del no a la paz y sí a la guerra'" al no felicitar a María Corina Machado por el Nobel

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya felicitado a la opositora venezolana María Corina Machado por la concesión del Nobel de la Paz, un reconocimiento, ha dicho, no solo para ella sino a todo el pueblo de Venezuela.

"Si eres de no a la paz y sí a la guerra, evidentemente no vas a felicitar a la máxima representante en estos días de la paz en el mundo, que no solo es María Corina Machado, sino el pueblo de Venezuela", ha subrayado la jefa del Ejecutivo regional en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press.

Tras conocerse la concesión del Nobel de la Paz el pasado viernes, la presidenta regional felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado y aseguró que Venezuela tendrá pronto "una presidenta".

Por su lado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también ha censurado esta ausencia de felicitaciones por parte de Sánchez, al frente de un Ejecutivo, ha dicho, que ni defiende "las democracias" ni a "las mujeres".

"Ahora que tanto están defendiendo a las mujeres, no defenderá a María Corina Machado, no defenderá a la mujer", ha remarcado el regidor capitalino, ni tampoco a la "democracia" y "a los que hacen frente a una dictadura" como la de Nicolás Maduro. "Eso cualifica desgraciadamente a Pedro Sánchez y a toda la patulea ideológica que tiene a su lado", ha zanjado.

