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El juez del caso Plus Ultra cifra en 1,9 millones los beneficios de Zapatero y su entorno

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Madrid, 19 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha cifrado en 1,9 millones los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno, en el que incluye la empresa de sus dos hijas, en el marco de una presunta trama de tráfico de influencias en torno a Plus Ultra.

El magistrado desgrana en el auto de imputación de Zapatero -citado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional- las claves de una investigación en torno a una presunta estructura de tráfico de influencias, cuyo "líder" sería el expresidente, pero en la que también ve un patrón de un posible delito de blanqueo de capitales.

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Calama apunta a la "existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)", cuyo objetivo es "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Una influencia dirigida presuntamente a que se aprobase la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea en el marco del Fondo de Solvencia.

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Y al hablar de los presuntos beneficios, el juez cuantifica una cifra de 1,9 millones de euros, repartidos entre diferentes empresas.

Explica, por ejemplo, que Análisis Relevante -propiedad del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y cliente de Plus Ultra- "habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav", la empresa de sus hijas, "de modo que la mayor parte de los fondos recibidos" por la primera mercantil y "procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa" terminaron "en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

Relata asimismo que "el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav", y que las "sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav".

Unos beneficios económicos, dice el juez, que habrían sido así canalizados hacia José Zapatero y su entorno más próximo en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra.

 El contacto de Plus Ultra con el entorno del expresidente "no fue casual", señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura.

En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita a España.

Siguiendo instrucciones de Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones USD en cinco años.

 Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.EFE

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EFE

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