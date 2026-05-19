El jurado declara culpable al hombre acusado de matar a otro en Recas (Toledo) en 2022

Toledo, 19 may (EFE).- El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de un delito de homicidio doloso al hombre acusado de matar a golpes a otro en Recas (Toledo) en 2022, y el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Toledo ha quedado visto para sentencia.

Tras apenas media hora de deliberación, después de que el acusado reconociera en la primera jornada del juicio que golpeó a la víctima en varias ocasiones "con fuerza" y que "quería matarlo", los cuatro hombres y cinco mujeres que componen el jurado han aprobado por unanimidad todos los puntos del objeto del veredicto, que según ha indicado el magistrado presidente se ha visto "sensiblemente reducido" ante el reconocimiento de los hechos.

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Durante la vista, la Fiscalía ha rebajado a 13 años y medio de prisión la petición de pena por un delito de homicidio doloso en vez del asesinato inicialmente planteado, por el que pedía 25 años, al considerar que no se ha acreditado alevosía ni ensañamiento, y la defensa se ha adherido parcialmente a esta petición.

El Ministerio Fiscal ha calificado el crimen como un homicidio doloso al existir intención de matar o asumir que dicho resultado podría producirse, y ha resaltado que el acusado demostró que quería matar a la víctima y que "hizo todo lo posible para que muriera", como golpearle en repetidas ocasiones y abandonarlo en un lugar apartado donde no pudiera recibir socorro.

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Además de modificar la petición de pena a 13 años y 6 meses, la fiscal también ha suprimido la reclamación de 150.000 euros en concepto de indemnización, ya que el padre y único familiar de la víctima ha fallecido en los años transcurridos desde los hechos.

El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra para asegurar que está "muy arrepentido" y que siente mucho "lo que ha pasado". EFE

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