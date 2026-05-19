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Elisa Mouliaá no acude a declarar como investigada por un delito contra la salud pública

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Madrid, 19 may (EFE).- La actriz Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar este martes como investigada por un presunto delito contra la salud pública relacionado con su comercio de derivados del cannabis que regentea en Madrid, al argumentar que permanece de baja médica y no está en condiciones de hacerlo.

La titular del Juzgado de instrucción número 25 de Madrid había citado a Mouliaá como investigada al haberse encontrado en su negocio, en una inspección, productos de CBD que supuestamente contenían cantidades de TCH, que es otro derivado del cannabis, en cantidades superiores a las permitidas, han precisado fuentes jurídicas.

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Pero no ha acudido porque está de baja médica y "no tiene la capacidad intelectiva y volitiva para hacerlo", según ha explicado su letrado en esta causa, Alfredo Arrién, quien ha detallado que la jueza ha entendido que no acudiera este martes, ya que su declaración podría declarase nula en un futuro, pero le ha adelantado que tendrá comparecer más adelante.

El letrado ha precisado que confía en que este procedimiento penal se archive y se dirima por la vía administrativa.

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Elisa Mouliaá tiene abierto otro procedimiento penal en los juzgados de Plaza de Castilla: una querella por presuntas calumnias interpuesta por Íñigo Errejón contra ella por afirmar que el expolítico había extorsionado a testigos del proceso que se sigue contra él por presunta agresión sexual a la actriz.

En este procedimiento Mouliáa tampoco ha acudido a declarar en dos ocasiones alegando que está de baja médica, y el juez la ha citado para el próximo 15 de junio advirtiéndole de que si no comparece puede ser detenida.

Su letrada en este causa, Yurena Carillo, ha recurrido esta decisión judicial. EFE

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EFE

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