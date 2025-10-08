Espana agencias

Albares pide al PP que apoye el acuerdo sobre Gibraltar en la Eurocámara para que pueda entrar en vigor

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este miércoles al PP que respalde en la Eurocámara el acuerdo "histórico" alcanzado entre Bruselas y Londres sobre Gibraltar el pasado mes de junio para que su entrada en vigor se pueda producir cuanto antes.

Albares ha trasladado esta petición a los de Alberto Núñez Feijóo y al resto de grupos parlamentarios durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar el acuerdo político que regirá la futura relación del Peñón con la UE tras el Brexit y que tendrá como resultado más visible la supresión de la Verja.

El ministro ha indicado que la Comisión Europea está trabajando ya en la redacción del texto final, que debería estar listo "este otoño", tras lo cual se abrirá el proceso de ratificación en el Consejo y la Eurocámara, además de en el Parlamento británico.

"Espero, animo y solicito a todos ustedes", les ha dicho a todos los grupos parlamentarios, que "voten a favor en el Parlamento Europeo y lo hagan avanzar lo más rápidamente posible".

Albares ha sostenido que "estamos ante un momento histórico porque este acuerdo implicará la caída de la Verja, el último muro de Europa continental" y porque "también porque supondrá un antes y un después en términos de estabilidad, de prosperidad, de bienestar en la vida de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar y una nueva etapa en la relación entre España y Reino Unido".

Pero además, ha recalcado, "el acuerdo indica explícitamente que no renunciamos a nuestra posición" respecto a la soberanía del Peñón y que "nada en el texto o en su aplicación podrá ser usado para defender posiciones contrarias a ello en tribunales internacionales". "Ni renunciamos ni renunciaremos nunca a unas demandas que quedan salvaguardadas plenamente" en lo acordado, ha puntualizado.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Complutense se persona como perjudicada por el posible "perjuicio económico" causado por Begoña Gómez

La Complutense se persona como

Bendodo, tras el 'ánimo Alberto' de Sánchez: "El que necesita ánimo es el presidente porque lleva muy mala racha"

Bendodo, tras el 'ánimo Alberto'

Gobierno C-LM cree que PSOE hizo "lo correcto" al abstenerse en ILP sobre tauromaquia: "No estamos para más divisiones"

Gobierno C-LM cree que PSOE

Procesan al futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven a la que conoció en una discoteca de Valencia

Procesan al futbolista Rafa Mir

El CGPJ rechaza anular los acuerdos que inhabilitaron a Baltasar Garzón como juez

El CGPJ rechaza anular los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos confirma que votará a

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Un motorista se compra una Honda de 8.000 euros y a los 20 minutos ya no le sirve para nada: “La cagó 8 kilómetros antes”

Bruselas da la razón a Ryanair y expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran un extra por el equipaje de mano

Rafa Mir, procesado por agresión sexual

Así es la formación ‘Mirlo’: los aviones que sustituyen a la Patrulla Águila en el desfile del 12 de Octubre

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 8 octubre

Antonio Martínez, experto inmobiliario, explica lo que nunca debes decir si quieres comprar una vivienda: “Es como renunciar a negociar antes de empezar”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Los caseros no verán ni un euro por el tope de los alquileres: el Supremo rechaza la reclamación de un propietario

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF