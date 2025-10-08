Albares pide al PP que apoye el acuerdo sobre Gibraltar en la Eurocámara para que pueda entrar en vigor

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este miércoles al PP que respalde en la Eurocámara el acuerdo "histórico" alcanzado entre Bruselas y Londres sobre Gibraltar el pasado mes de junio para que su entrada en vigor se pueda producir cuanto antes.

Albares ha trasladado esta petición a los de Alberto Núñez Feijóo y al resto de grupos parlamentarios durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar el acuerdo político que regirá la futura relación del Peñón con la UE tras el Brexit y que tendrá como resultado más visible la supresión de la Verja.

El ministro ha indicado que la Comisión Europea está trabajando ya en la redacción del texto final, que debería estar listo "este otoño", tras lo cual se abrirá el proceso de ratificación en el Consejo y la Eurocámara, además de en el Parlamento británico.

"Espero, animo y solicito a todos ustedes", les ha dicho a todos los grupos parlamentarios, que "voten a favor en el Parlamento Europeo y lo hagan avanzar lo más rápidamente posible".

Albares ha sostenido que "estamos ante un momento histórico porque este acuerdo implicará la caída de la Verja, el último muro de Europa continental" y porque "también porque supondrá un antes y un después en términos de estabilidad, de prosperidad, de bienestar en la vida de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar y una nueva etapa en la relación entre España y Reino Unido".

Pero además, ha recalcado, "el acuerdo indica explícitamente que no renunciamos a nuestra posición" respecto a la soberanía del Peñón y que "nada en el texto o en su aplicación podrá ser usado para defender posiciones contrarias a ello en tribunales internacionales". "Ni renunciamos ni renunciaremos nunca a unas demandas que quedan salvaguardadas plenamente" en lo acordado, ha puntualizado.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))