Muere a los 66 años el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región.

Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.

"Hoy Extremadura pierde a un referente. Y con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años de presidencia y toda una vida dedicada a servir a su tierra", ha lamentado el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a través de sus redes sociales, asegurando que su pérdida no solo le duele a la "familia socialista" sino también "a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable".

Cabe recordar que fue en diciembre de 2023 cuando el propio Fernández Vara reveló que padecía un tumor en el estómago, por el cual fue intervenido en marzo del año siguiente. Desde entonces, el socialista ha estado recibiendo tratamiento oncológico, aunque su situación de salud, según informaba este pasado sábado el PSOE, se había vuelto "muy frágil".

Asimismo, ha sido secretario general del PSOE de Extremadura desde 2008 hasta 2024, cuando fue sucedido por el actual líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo.

Médico forense de profesión, Fernández Vara también ocupó el cargo de consejero de Sanidad y Consumo entre 1999 y 2007, así como el de consejero de Bienestar Social de la Junta de Extremadura entre 1996 y 1999.