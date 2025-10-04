Espana agencias

Podemos exige al Gobierno que rompa "toda relación" con Israel y pide la liberación de los activistas de la flotilla

Por Newsroom Infobae

Guardar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que rompa "todas las relaciones con los genocidas", refiriéndose a Israel, al tiempo que ha pedido "la inmediata liberación" de los "compañeros" que están "secuestrados por el Estado terrorista de Israel ilegalmente". Asimismo, ha reprochado al Gobierno que "todavía no ha condenado ese secuestro".

"Hemos tenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia, en términos de cantidad de dinero y número de contratos, durante estos 23 meses de genocidio", ha aseverado Belarra al inicio de la manifestación propalestina convocada este sábado en Madrid, en la que se reivindica el embargo total de armas a Israel y que se produce después de la detención de los activistas de la Global Sumud Flotilla.

Belarra también ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno "de una vez por todas" rompa relaciones "con los genocidas" porque las relaciones diplomáticas, políticas, económicas y "especialmente las relaciones militares" están "intactas".

"En este momento, varias personas españolas, incluidas Alejandra Martínez, están en huelga de hambre para exigir su liberación y para denunciar el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza", ha proseguido la secretaria general de Podemos, cuestión de la que han tenido conocimiento "a través del equipo legal palestino que les está asistiendo jurídicamente".

En este sentido, Belarra ha expresado que "las abogadas" han transmitido a Podemos que los activistas "se encuentran resistiendo con la moral alta, pero también siendo sometidos a un trato degradante, a un secuestro ilegal por parte de Israel y varias de estas personas están en huelga de hambre, lo que, evidentemente, pone su estado de salud en un serio riesgo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Belarra asegura que el PP "es el partido más corrupto de Europa" y exige explicaciones a Sánchez sobre el caso Ábalos

Belarra asegura que el PP

Vox felicita a Andrej Babis por su victoria en las elecciones legislativas checas: "Gana la Europa de las naciones"

Vox felicita a Andrej Babis

Un grupo de manifestantes en Barcelona ataca varios locales de grandes marcas internacionales

Un grupo de manifestantes en

Montero afirma que "no vamos a consentir" que "nos quiten" el "orgullo" de la sanidad pública: "Nos jugamos la vida"

Montero afirma que "no vamos

Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir un "alto al genocidio" y el fin de las relaciones con Israel

Miles de personas se manifiestan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los cortes de

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

El PSOE y la familia desmienten la información sobre la muerte de Fernández Vara

El Supremo tumba la expulsión de un ciudadano dominicano en España al basarse solo en su situación irregular y una detención por malos tratos sin constancia judicial

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

ECONOMÍA

Compra un avión por 5.700

Compra un avión por 5.700 euros y lo transforma en una vivienda turística: “Lo vi como una oportunidad de negocio”

Irene, abogada y experta fiscal: “Nos podemos deducir intereses de la hipoteca para comprar la casa, el IBI, la tasa de basuras, los gastos de reparación y conservación de la vivienda”

Números ganadores del Super Once del 4 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Un hombre recibe 330 veces su salario debido a un error de la empresa, pero gana la batalla judicial y conservará el dinero

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro