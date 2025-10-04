Podemos exige al Gobierno que rompa "toda relación" con Israel y pide la liberación de los activistas de la flotilla

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que rompa "todas las relaciones con los genocidas", refiriéndose a Israel, al tiempo que ha pedido "la inmediata liberación" de los "compañeros" que están "secuestrados por el Estado terrorista de Israel ilegalmente". Asimismo, ha reprochado al Gobierno que "todavía no ha condenado ese secuestro".

"Hemos tenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia, en términos de cantidad de dinero y número de contratos, durante estos 23 meses de genocidio", ha aseverado Belarra al inicio de la manifestación propalestina convocada este sábado en Madrid, en la que se reivindica el embargo total de armas a Israel y que se produce después de la detención de los activistas de la Global Sumud Flotilla.

Belarra también ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno "de una vez por todas" rompa relaciones "con los genocidas" porque las relaciones diplomáticas, políticas, económicas y "especialmente las relaciones militares" están "intactas".

"En este momento, varias personas españolas, incluidas Alejandra Martínez, están en huelga de hambre para exigir su liberación y para denunciar el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza", ha proseguido la secretaria general de Podemos, cuestión de la que han tenido conocimiento "a través del equipo legal palestino que les está asistiendo jurídicamente".

En este sentido, Belarra ha expresado que "las abogadas" han transmitido a Podemos que los activistas "se encuentran resistiendo con la moral alta, pero también siendo sometidos a un trato degradante, a un secuestro ilegal por parte de Israel y varias de estas personas están en huelga de hambre, lo que, evidentemente, pone su estado de salud en un serio riesgo".