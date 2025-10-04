Dos ministras de Sumar y dirigentes de la izquierda alternativa se vuelcan este sábado con las manifestaciones por Gaza

Dirigentes de los partidos a la izquierda del PSOE se volcarán este sábado para apoyar las manifestaciones convocadas en el conjunto del país en apoyo al pueblo palestino, con presencia de las ministras de Sumar Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia) en la marcha de Madrid.

Para este sábado hay convocadas movilizaciones en puntos como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cantabria, con cerca de 17 manifestaciones en esta regiones, que reclaman el fin del comercio de armas y relaciones con Israel para acabar con el genocidio en Gaza.

Las protestas se producen después de la reciente detención por parte de Israel de los activistas de la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, que a su vez dan continuidad a las manifestaciones que se produjeron el jueves en distintos puntos de la geografía española.

Desde el socio minoritario del Ejecutivo acudirán las ministras García y Rego quienes se unirán a la marcha de Madrid, según han indicado desde sus respectivos departamentos.

A su vez, se prevé la asistencia en la manifestación de la capital de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la número dos de la formación y eurodiputada, Irene Montero, junto a otros dirigentes de la formación, según apuntan desde el partido morado.

Por otro lado, acudirá también la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y diversos cargos públicos de Más Madrid, la formación madrileña que dirige Díaz.

MAÍLLO EN SEVILLA Y LOS COMUNES EN BARCELONA

Del lado de IU su coordinador federal, Antonio Maíllo, acudirá a la manifestación convocada en Sevilla y el resto de coordinadores autonómicos acudirán a las marchas que les sean más próximas a sus respectivos territorios.

En el caso de la manifestación en la capital también habrá una amplia representación de la dirección federal y de la federación madrileña de IU.

Por otro lado, los Comunes tendrán una destacada representación en la protesta convocada en Barcelona, encabezada por la coordinadoras de la formación Candela López y Gemma Tarafa.

Junto a ellas estarán la portavoz en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, el portavoz adjunto de BComú, Mar Serra, y otros miembros del espacio político.

APELAN A LA MOVILIZACIÓN PARA REDOBLAR LA PRESIÓN ANTE ISRAEL

Las distintas formaciones de izquierda han apelado a la movilización de la sociedad civil para empujar a la comunidad internacional, así como los distintos gobiernos, para que tomen más medidas de presión ante Israel.

Por ejemplo y a raíz de la interceptación de la flotilla, todos los partidos de Sumar han demandado la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, suspender el acuerdo de asociación de la UE con el país hebreo y e imponer sanciones inmediatas a los responsables del genocidio.

Por su parte, Podemos ha llamado a canalizar la "rabia" que siente la sociedad civil ante la situación del pueblo palestino para exigir al Ejecutivo a que sea más valiente.

Los morados se han mostrado muy críticos con la postura del Gobierno ante Israel, en especial en lo referente al decreto de embargo de armas que han calificado de "fake".

De hecho, los morados han instado al Ejecutivo a que lo retire y apruebe otro con medidas reales, sin revelar si se abstendrán o votarán en contra de cara a la convalidación del decreto que se abordará el martes en el Congreso. La posición es clave de cara a permitir o no la tramitación de esta iniciativa del Gobierno.