Espana agencias

Murcia interpondrá un recurso ante el TS contra el decreto que regula el reparto de menores migrantes

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, interponer ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regula el reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en el Palacio de San Esteban, en Murcia.

Ortuño ha señalado que el decreto "es un auténtico atropello jurídico y político" e "invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores", al tiempo que "quiebra" el principio de lealtad institucional.

"Además, vulnera la autonomía financiera de las comunidades ya que no asegura la financiación necesaria para garantizar la atención adecuada a estos menores", ha dicho el dirigente regional, para quien, además, es "se ha impuesto de espaldas a las autonomías, sin consenso, sin diálogo, sin respeto a los órganos de cooperación en materia de protección de menores".

Asimismo, ha agregado que el Real Decreto, "improvisado y sin fundamento", pretende que las comunidades "asumamos responsabilidades que son competencia directa del Estado y que lo hagamos sin recursos, sin coordinación y sin planificación", y todo ello "mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue de brazos cruzados".

Ortuño ha subrayado que el Gobierno central "no tiene política migratoria alguna" y le ha urgido a asumir esta materia como "una cuestión de Estado".

"Es imprescindible que el Gobierno de España implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen, luche contra las mafias ilegales, escuche a todas las comunidades autónomas, porque el Gobierno de España está de brazos cruzados en esta materia, mientras las comunidades autónomas somos el destino de la inmigración irregular que están permitiendo", ha apostillado.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

Entre los argumentos jurídicos que justifican la interposición de ese recurso, el Gobierno regional expondrá la invasión por parte del Estado de competencias autonómicas en materia de protección de menores, ya que ésta es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Además, el Ejecutivo autonómico considera que el Real Decreto vulnera el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Así, el Gobierno central no ha asegurado la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados, ni ha llevado a cabo una previsión económica de lo que supondría esa atención durante el tiempo que dure la acogida.

Otro de los argumentos jurídicos que recogerá el recurso es la vulneración del principio de lealtad institucional, colaboración, cooperación y coordinación, dado que el procedimiento de reubicación y traslado se ha determinado sin consensuarlo con las autonomías en el órgano de cooperación en materia de protección de menores, es decir, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Por tanto, se entiende que el Ejecutivo central ha actuado, una vez más, de espaldas a las comunidades autónomas.

De la misma forma, el Ejecutivo regional estima que la norma vulnera el principio de igualdad y no discriminación.

El Real Decreto determina que las autonomías deben remitir al Estado el número de plazas de acogida que disponen para personas menores de edad extranjeras no acompañadas, y aportar la cifra de las que están siendo atendidas por su sistema de protección, pero para la Comunidad, esta petición supone una discriminación directa de los menores migrantes, ya que, según la legislación de protección a la infancia, no pueden ser atendidos de forma distinta en función de su procedencia o nacionalidad.

En la Región de Murcia no hay centros específicos de menores migrantes, ya que la Comunidad apuesta por la integración de estos menores atendiendo a sus necesidades y circunstancias específicas. No existen recursos específicos en función de la nacionalidad de los menores tutelados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un joven niega haber patroneado una patera hasta Formentera y se enfrentará a cinco años de prisión en un juicio

Un joven niega haber patroneado

Urtasun e IU acusan a Israel de "piratería" y pide a Fiscalía defender de oficio a activistas españoles

Urtasun e IU acusan a

Covite denuncia la concesión de un tercer grado "fraudulento" al miembro de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'

Covite denuncia la concesión de

El coportavoz de Podemos acusa al Gobierno de "abandonar" a los activistas de la flotilla detenidos por Israel

El coportavoz de Podemos acusa

Vox vuelve a incidir a Igualdad que de explicaciones sobre las pulseras antimalatrato tras "siete casos en Ciudad Real"

Vox vuelve a incidir a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una gerente de Mercadona es

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y asegura que solo queda un barco lejano

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

ECONOMÍA

Alberto Sánchez, abogado, explica qué

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

Unos padres donan la vivienda a sus hijas para evitar un embargo y las meten en un buen problema: prisión por alzamiento de bienes

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”