Espana agencias

A juicio el acusado de intentar explotar con bombonas de butano su casa con su madre dentro

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia de Granada celebra este viernes el juicio contra el acusado de intentar acabar en 2024 con la vida de su madre provocando una explosión en su casa mientras ella dormía. Para conseguirlo llenó supuestamente de gas la vivienda, situada en la localidad de Santa Fe, e ideó un sistema que le permitiera activar la detonación desde su móvil.

La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años y diez meses de prisión para él por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de parentesco. Además de la pena de cárcel, pide que se le prohíba comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de su madre durante doce años.

Los hechos se remontan a la tarde del 6 de febrero del año pasado, cuando el acusado, de 55 años, se presentó en la casa familiar donde convivía con su madre octogenaria con la presunta intención de acabar con su vida, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Para ello, presuntamente manipuló hasta siete bombonas de butano que estaban repartidas por la vivienda para que llenaran de gas el inmueble. Para tratar de "asegurar la muerte" de su progenitora supuestamente preparó diversos dispositivos de enchufe domésticos conectados a calefactores envueltos en papel con la intención de encenderlos de forma remota desde una aplicación móvil para provocar una llama que explosionara el gas que había liberado.

Con todo supuestamente preparado se marchó de la vivienda mientras se llenaba paulatinamente de gas. Ajena a estas circunstancias, la madre llegó a la casa sobre las ocho de la tarde y se fue a dormir. En algún momento de la madrugada, el acusado presuntamente accionó con su móvil los enchufes domóticos provocando que los calefactores se encendieran, si bien no llegó a prenderse ninguna llama y la explosión no se produjo.

Sobre las seis de la mañana la mujer se despertó y percibió el fuerte olor a gas que había en el inmueble, momento en el que se percató de que las bombonas habían sido manipuladas. Su reacción fue salir a la calle a buscar ayuda y logró así salvar su vida. No obstante, sufrió una insuficiencia respiratoria a consecuencia de haber estado inhalando gas durante toda la noche y lo vivido le ha dejado como secuela estrés postraumático.

Tras lo ocurrido, el acusado se trasladó a Mazarrón (Murcia), donde en una carretera se arrojó contra un camión y acabó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, según detallaron entonces a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Se encuentra en prisión provisional desde el 7 de marzo del año pasado a la espera de este juicio, que se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alegría recuerda que Almeida no depende de Vox y que plantea el 'síndrome posaborto' "porque le da la gana"

Alegría recuerda que Almeida no

Pumpido lamenta la "barra libre" para que los políticos critiquen al TC y recuerda que Pons (PP) lo llamó "cáncer"

Infobae

El TSJ de Andalucía confirma la condena a un hombre por abusar de la hija de un amigo que se quedó en su casa a dormir

El TSJ de Andalucía confirma

Marlaska lamenta la detención de miembros de la flotilla "sin ningún motivo" y pone en valor su acción humanitaria

Marlaska lamenta la detención de

Pumpido dice que le "extrañaría" que "España fuera el único país de la UE" que no pueda aprobar una amnistía

Pumpido dice que le "extrañaría"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una gerente de Mercadona es

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y los tripulantes serán deportados a Londres y Madrid

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

ECONOMÍA

Elon Musk rompe el techo

Elon Musk rompe el techo de la riqueza mundial: es el primero en la historia con un patrimonio de 500.000 M de dólares

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

DEPORTES

Jürgen Klopp tiene claro que

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatros veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”

Fernando Alonso y el sistema de refrigeración: la batalla contra el calor en el GP de Singapur

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda