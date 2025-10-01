Espana agencias

El CGPJ abre expediente disciplinario al juez que acusó a Sánchez de "golpismo" y llamó "Barbigoña" a su mujer

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ordenado abrir un expediente disciplinario al juez Manuel Ruiz de Lara, tras rechazar la propuesta que hacía el promotor de la acción disciplinaria de archivar las diligencias abiertas contra el magistrado por mensajes en redes sociales donde acusaba de "golpismo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y llamaba "Barbigoña" a su mujer, Begoña Gómez.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, así lo ha resuelto la Comisión Permanente, con el voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, que esta vez se ha alineado con los vocales progresistas, ya que los conservadores han anunciado voto particular discrepante.

El órgano ejecutivo del Consejo tenía sobre la mesa la propuesta del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, respecto a Ruiz de Lara, al que el CGPJ abrió diligencias informativas el pasado diciembre por publicaciones realizadas en la cuenta de 'X' @ManuelRuizdLara, que ahora aparece como cancelada. Según publicó 'El País', el juez acusaba a Sánchez de practicar "golpismo" por "atacar a los jueces" y se refería a Gómez como "Barbigoña".

Conde proponía archivar de plano, algo que la Comisión Permanente ha rechazado, ordenándole iniciar un expediente disciplinario al apreciar una "falta grave" del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Este precepto se refiere al "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la administración de justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la policía judicial".

Las fuentes consultadas por Europa Press indican que, tras llevar a cabo una mínima investigación, deberá hacer nueva propuesta. El CGPJ ya acordó abrir expediente disciplinario a este mismo juez por llamar "psicópata sin límites éticos" a Sánchez en otro mensaje en la red social. Entonces, la propuesta del promotor de la acción disciplinaria también era de archivo.

El titular del Juzgado de lo Mercantil Número 11 de Madrid, conocido por impulsar la causa de la 'Superliga', ya fue objeto de otro expediente disciplinario en 2017 por organizar debates jurídicos. En este caso, se archivaron las diligencias tras investigar posibles incompatibilidades con su cargo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC, Sumar, Podemos, Bildu, BNG y PNV reclaman al Gobierno que rechace el nuevo acuerdo comercial de la UE y Marruecos

ERC, Sumar, Podemos, Bildu, BNG

El delegado del Gobierno en Canarias culpa al Ejecutivo regional de enviar 8 expedientes de migrantes mayores de edad

El delegado del Gobierno en

La Fiscalía de Málaga mantiene acusación para dos curas por delito de odio contra migrantes y musulmanes

La Fiscalía de Málaga mantiene

El PSOE de Navarra acusa al PP de "irresponsable por generar miedo" con la protección víctimas de violencia de género

El PSOE de Navarra acusa

La Diputación de Valencia anuncia un plan "contra la sobrepoblación de jabalíes"

La Diputación de Valencia anuncia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 24 años

Un español de 24 años se hizo pasar por menor y venezolano en Estados Unidos para estudiar: contó que en su país era víctima de trata de personas y la madre de su hijo le descubrió

Novedades en el caso Alcàsser 33 años después: Miguel Ricart apunta en su enésima versión que hubo hasta siete involucrados y el criminólogo Félix Ríos detalla una nueva pista

La defensa de Begoña Gómez insiste en que no hay indicios de malversación y pide anular el auto del juez Peinado

Abanca despidió a una trabajadora tras solicitar una adaptación de su puesto por el trastorno depresivo que sufría: es nulo y tienen que indemnizarla con 30.000 euros

El Gobierno asegura que el buque militar ‘Furor’ que acompaña a la Flotilla no entrará en las ‘aguas de exclusión’ de Israel

ECONOMÍA

Sofía Subiran, española viviendo en

Sofía Subiran, española viviendo en Australia, revela cuánto cobra como limpiadora: una semana de 29 horas por 667 euros

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 1 octubre

El Supremo sentencia que la pensión de viudedad con varios beneficiarios debe abonarse íntegra al cónyuge cuando muera la persona con la que la compartía

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Precio de la luz estará muy alta este 2 de octubre: las horas más baratas y más caras del día

DEPORTES

Las palabras de Florentino Pérez

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”

España apunta fuerte al europeo de ciclismo: ilusión femenina y ambición en la carrera masculina del domingo

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”