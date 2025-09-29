Espana agencias

La exdirectora del CNI declara este lunes por videoconferencia como imputada en el 'caso Pegasus'

Por Newsroom Infobae

Guardar

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, declarará este lunes por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona como imputada en el 'caso Pegasus' por el presunto espionaje a políticos independentistas, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Se trata de la segunda vez que comparece ante un juez por el supuesto espionaje a miembros de ERC, después de su declaración en enero de 2024, también por videoconferencia, ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, asistida por letrados de la Abogacía del Estado, por la supuesta infección con Pegasus al móvil del expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Este lunes, lo hará frente a la magistrada que investiga si los teléfonos de la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y del presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, fueron infectados con el mismo 'software'.

La jueza le tomará declaración por orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ordenó su imputación tras considerar que existen "indicios" que sugieren que detrás del presunto espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus está el CNI.

En el auto consultado por Europa Press, el tribunal manifestó que existían suficientes elementos como para pensar "fundadamente" que el CNI pudiese ser el único cliente en España del grupo empresarial NSO, distribuidor de Pegasus, y por tanto el autor probable de la infección a diversos terminales telefónicos que, además, pertenecen a personas del mismo entorno político.

En este sentido, la Audiencia ordenó a la instructora que tomara declaración a Esteban en relación a la existencia de indicios sobre la "remisión de SMS maliciosos" a Josep María Jové a través de la misma infraestructura informática vinculada a las actividades desarrolladas por el CNI con autorización judicial formal.

IMPUTADA EN CUATRO CAUSAS

Esteban, que fue cesada como directora del CNI tras conocerse el presunto caso de espionaje masivo a políticos, activistas y abogados vinculados al proceso independentista, está imputada en otras causas abiertas en distintos juzgados de Barcelona.

En concreto, se le investiga por el presunto uso del programa Pegasus contra Aragonès; el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, y el exdiputado de ERC, Jordi Solé.

Esta misma semana, el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona ha admitido a trámite una querella presentada contra los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, y su sucesora María Gámez, la exdirectora del CNI y varias empresas tecnológicas por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos.

Es la primera vez que una jueza ordena investigar el presunto papel del instituto armado en el presunto espionaje al independentismo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez del 'caso Koldo' en la AN copiará este lunes los mensajes de la ex de Ábalos con su jefa en Tragsatec

El juez del 'caso Koldo'

Dirigentes del PP europeo debaten este el lunes sobre vivienda en una jornada en Badalona (Barcelona)

Dirigentes del PP europeo debaten

El juez de la AN interroga este lunes a dos imputados por el presunto entramado de narcotráfico del exjefe de la UDEF

El juez de la AN

El TS impone a un hombre 48.000 euros para los hijos de un anciano que murió al recibir un puñetazo por pegar a su mujer

Infobae

Dos manifestaciones salen de Paiporta y Valencia para "dejar claro y patente" que exigen dimisión de Mazón tras dana

Dos manifestaciones salen de Paiporta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recibe el complemento

Un hombre recibe el complemento de brecha de género en la pensión de jubilación pero le niegan una indemnización por discriminación

Unos ladrones roban el reloj de un turista alemán en la playa: vale 70.000 euros

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

Acusan a los dos representantes de una asociación cannábica de Las Palmas de utilizarla como fachada para el cultivo y distribución de drogas

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que alegaba haber sido perseguido en su país por no ser musulmán

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina este 29 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 29 de septiembre

Seguridad Social y sindicatos se acercan a un acuerdo tras meses de negociaciones sobre las cuotas de autónomos y el cese de actividad

De inquilinos a propietarios: los jóvenes cambian su comportamiento ante la vivienda y ahora prefieren comprar a alquilar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca