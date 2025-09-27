Bujanda, exmiembro de ETA, pide no usar el aniversario del fusilamiento de txiki y Otaegi para justificar la violencia

José Manuel Bujanda, exmiembro de ETA y amigo personal del que fue también militante de la banda Jon Paredes Manot, Txiki, fusilado en el franquismo junto a Ángel Otaegi, que también perteneció a la organización terrorista, ha asegurado que estos fueron ejecutados por el régimen franquista, "y fueron víctimas que padecieron una vulneración inaceptable y dolorosa de sus derechos humanos", pero ha precisado que el 50 aniversario de sus muertes "no puede ser instrumentalizado para justificar el uso de la violencia, menos en democracia".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Bujanda, que tras dejar ETA político militar pasó a militar en Euskadiko Eskerra (EE) y más tarde en el PNV, ha considerado que este día debería ser "una magnífica oportunidad para seguir construyendo una memoria ética y crítica, orientada sobre todo a la no repetición de la violencia como instrumento político, y a su deslegitimación épica".

A su juicio, "deslegitimar la épica de toda violencia, es absolutamente fundamental". En todo caso, ha insistido en que 'Txiki' y Otaegi "fueron fusilados por el régimen franquista, que fueron víctimas que padecieron una vulneración inaceptable y dolorosa de sus derechos humanos", que se les debe recordar.

A su juicio, recordarles "es el mejor homenaje que se les puede hacer". "Nunca jamás les debemos olvidar, pero este aniversario no puede ser instrumentalizado para justificar el uso de la violencia y menos en democracia", ha añadido.