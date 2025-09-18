Espana agencias

Una marcha en Madrid denuncia el "genocidio" de Israel y apoya a la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

Una marcha iniciada en la calle Bravo Murillo de Madrid, en el distrito de Tetuán, ha denunciado este jueves el "genocidio" de Israel y la "ocupación ilegal" de Palestina, a la vez que han mostrado su apoyo a la flotilla Global Sumud que va rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria directa a la población víctima de la ofensiva israelí.

Las protestas se han desarrollado también en otros puntos del país, como Barcelona, Palma de Mallorca, Toledo o Vitoria. Han coincidido el mismo día en el que hace un año la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que exige a Israel "poner fin a su presencia ilegal en el territorio Palestino ocupado" y que lo hiciera "a más tardar en 12 meses", algo que, según los convocantes, no se ha cumplido.

En Madrid, la marcha se ha iniciado sobre las 19.00 horas en la calle Bravo Murillo, que ha sido cortada al tráfico por la afluencia de cientos de manifestantes, donde se han coreado peticiones de "boicot a Israel" y carteles de apoyo de "familias con Palestina", con los que también han reprochado el alto número de niños gazatíes muertos por la ofensiva israelí.

"No es una guerra, es un genocidio", "Palestina libre", "Netanyahu, asesino" o "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", han sido alguno de los cánticos exclamados por los manifestantes, que han portado banderas propalestinas en su mayoría.

Hasta el lugar también se ha desplazado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha defendido su asistencia "para presionar a los gobiernos que no hacen nada", al tiempo que ha pedido proteger a la Flotilla que va a Gaza, "con todas las medidas posibles, incluido el acompañamiento militar si es necesario".

"Hacemos responsables a los gobiernos europeos de cualquier cosa que le pueda pasar a nuestros compañeros y volvemos a exigir un embargo real de armas. Hoy mismo un barco cargado de armas va a atracar en puertos españoles, por tanto, este Gobierno es cómplice", ha denunciado Belarra, en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

PROTESTA EN CATALUÑA

Unas 6.500 personas, según la Guàrdia Urbana, se han manifestado en el centro de Barcelona para mostrar su apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, sumándose a la convocatoria de la Jornada Mundial de Acción impulsada por la Red de ONGs Palestinas (PNGO).

Bajo el lema 'Aturem el genocidi' ('Paremos el genocidio'), y con cánticos como 'Palestina libre', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel' o 'Boicot, sanciones, desinversiones', se han concentrado en Plaça Catalunya.

Los organizadores han rechazado la "impunidad" de Israel en sus ataques a la población palestina en Gaza, y han señalado la complicidad de los gobiernos occidentales que, aseguran, mantienen sus relaciones políticas, diplomáticas y comerciales.

Los manifestantes han portado pancartas y banderas palestinas, han clamado en favor del boicot a Israel y se han dirigido por Passeig de Gràcia hasta la Oficina del Parlamento Europeo y la Sede de la Comisión Europea en Barcelona.

Además de en Barcelona, se han convocado también movilizaciones en ciudades catalanas como Tarragona, Girona, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic (Barcelona) y Reus (Tarragona), entre otras.

