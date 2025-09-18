Espana agencias

El PP lanza una ofensiva en el Senado contra el hermano de Sánchez y exige sus registros de entrada y salida de Moncloa

Por Newsroom Infobae

El PP ha registrado en el Senado una batería de preguntas relacionadas con el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y ha exigido sus registros de entrada y salida de Moncloa desde el año 2021 hasta el 2024.

"La Moncloa convertida en refugio fiscal", ha proclamado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en la rueda de prensa en la que ha anunciado esta ofensiva parlamentaria contra el hermano de Sánchez, al que han acusado de "vivir con todos los gastos pagados" en Moncloa.

Según ha explicado, los 'populares' quieren conocer los registros de entrada y salida de La Moncloa del hermano de Sánchez y la cuñada del jefe del Ejecutivo para saber cuánto tiempo estuvo en el palacio presidencial.

En cuanto a la batería de preguntas, el PP pide saber si la Agencia Tributaria va a realizar alguna investigación sobre este asunto y si Sánchez "colaboró o no con la Justicia cuando conoció el falso testimonio de su hermano".

Del mismo modo, los 'populares' preguntan al Gobierno por si reclamará al hermano de Sánchez "la devolución de las cuotas de los impuestos que hurtó a todos los españoles y el coste total del alojamiento en la Moncloa".

"Pedro Sánchez ha convertido la Moncloa en un todo incluido y en un refugio fiscal. Un residente chollo para los okupas con un inquiokupa de lujo. Mientras Sánchez exige sacrificios a todos los españoles, él ofrece privilegios a los suyos. La corrupción no rodea a Sánchez, sino que la corrupción vive en la casa de Sánchez", ha sentenciado Alicia García.

