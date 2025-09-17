Espana agencias

El Gobierno ve injusta las críticas de Podemos y le pide arrimar el hombro frente a su deriva "extraña" en la izquierda

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado que las medidas del Gobierno por el genocidio en Gaza, como el decreto de embargo de armas a Israel, huelen a "electoralismo barato" mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tildado de "injusto" que sostenga que no tienen una posición firme frente al ejecutivo hebreo.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la también titular de Hacienda ha afeado a los morados que su estrategia de distanciarse del Ejecutivo provoca "extrañeza" en la mayoría de grupos, sobre todo en los que son de izquierda, dado que la gente quieren que "arrimen el hombro".

¿Por qué ese intento de aparentar cosas que cuando ustedes (en referencia a Podemos) estaban en el Gobierno apoyaban y desde el momento que ustedes salen del Gobierno transmutan y no apoyan? ¿Qué ha ocurrido señora Belarra?", ha cuestionado Montero a la líder del partido morado.

La vicepresidenta ha ahondado en que no es justo que diga que el Ejecutivo "no ha tenido una posición valiente en el tema de Gaza" y ha ironizado que es la "única persona en el orden internacional que piensa que España ha sido tibia". En consecuencia, ha exhortado a Podemos que puede tener "estrategia política pero "no falte a la verdad".

Aparte, Montero ha señalado que el Gobierno está trabajando en nuevos Presupuestos Generales del Estado, en mejorar la financiación autonómica, la condonación de deuda a las comunidades o el decreto de embargo a la compraventa de armas a Israel, para lo cual el Gobierno espera contar con el apoyo de Podemos porque, según ha subrayado, la aportación útil a la política se hace con el voto aunque las iniciativas "no siempre estén en el máximo de las expectativas" de un grupo.

MANDARON A LA POLICÍA A DAR "PORRAZOS" A LOS ACTIVISTAS

En contraposición, Belarra ha criticado duramente al Ejecutivo al lanzar que el Gobierno va a tener que "explicar muy bien" por qué no ha roto relaciones con Israel y ha lamentado que anuncian un embargo de armas al país hebreo que "después no aparece por ningún lado".

"¿Va a incluir ese embargo de armas que se impida que se utilicen nuestros puertos para transportar armas, que se usen las bases de Rota y de Morón para que lleguen las armas norteamericanas a Israel?", ha cuestionado la diputada del Grupo Mixto, para responderse a sí misma que "lamentablemente" piensa que no y que este anuncio "huele a electoralismo barato".

Además, Belarra ha criticado que el Gobierno se ha situado en el "lado incorrecto de la historia" y le ha acusado de enviar a la Unidad de Intervención Policial (UIP) a las protestas propalestinas en el final de la Vuelta Ciclista a España para que "dieran porrazos" a los manifestantes o "gasearles" con gas pimienta, pese a que previamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había ensalzado a los activistas.

"Este genocidio lo va a parar la gente decente en todo el mundo movilizándose y haciendo lo que los gobiernos tenían que haber hecho desde hace muchísimo tiempo y no lo hicieron. Van a tener que explicar muy bien por qué han mantenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia con Israel", ha zanjado.

