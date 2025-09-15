Torres afirma que la suspensión de la vuelta "no debería ser noticia" porque "trivializa" lo que pasa en Gaza

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por las protestas propalestinas en Madrid "no debería ser noticia", ya que con ello se "está trivializando" el conflicto en Gaza.

"Lo primero que eso no debe ser la noticia. Si la noticia es que una prueba deportiva se termina o no, estamos trivializando lo que está pasando en Gaza. La noticia, lamentablemente, es que siguen muriendo niños desnutridos y niñas en Gaza y (...) que estamos ante un genocidio", ha criticado el ministro durante una entrevista en 'Buenos Días Canarias' de RTVC, recogida por Europa Press.

De esta forma, Torres ha explicado que el deporte se "trivializa" cuando se intenta tapar "lo más importante" es "que pare esta situación de absoluta inhumanidad" de Gaza.

También ha señalado que "echa en falta" que el PP se pronuncie sobre la situación en Gaza, ya que en su opinión no dice "claramente" que se está "ante una situación genocida", que es la que lleva a que la gente salga a la calle a manifestarse.

EL "SÍMIL MACABRO" DE TELLADO

Por otra parte, el ministro de Memoria Democrática ha calificado como un "símil macabro" las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, por pedir "cavar una fosa contra el Gobierno", al considerar que se trata de una alusión directa a la Guerra Civil y ha negado que se tratase de un "lapso mental".

"Lo llevaba escrito, no fue un lapso mental, no se le escapó. Todo lo que él afirmó es una metáfora, un símil macabro, porque si se habla de fosas y si se habla de depositar restos, estamos hablando de la Guerra Civil de España", ha asegurado Torres.

De esta forma ha afeado que Tellado haya utilizado la expresión de "cavar una fosa" al tratarse de un representante "que está ahí porque se le ha votado" democráticamente y que sus palabras, según Torres, han dado "vergüenza" a todos los españoles que están intentando recuperar los restos de sus familiares enterrados.

El secretario general del PP aseguró en un acto en Pamplona al inicio del curso político que ese momento "podía ser el último curso político" de un Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez y destacó que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".