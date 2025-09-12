Espana agencias

Profesor de inglés admite que abusó sexualmente de tres niñas en clase en un colegio madrileño

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un profesor de ingles de un colegio de Villaverde (Comunidad de Madrid) ha admitido este viernes que abusó sexualmente durante el curso 2018/2019 de tres niñas menores de edad, a quienes susurraba al oído que le gustaban los tríos y que las quería hacer el amor.

Con este reconocimiento de los hechos, el procesado ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal y las partes para conseguir una reducción de la pena de trece años de prisión que le solicitaba el Ministerio fiscal.

Se le acusa de dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años (cinco años por cada uno inicialmente) y otro de abuso sexual a menor de 16 años (3 años).

En concepto de responsabilidad civil, y como responsable civil subsidiario al colegio madrileño, el acusado ya ha abonado una indemnización de 12.000 euros para las tres menores "por los daños morales que les ocasionó".

Según el fiscal, el acusado impartió clases de inglés a los cursos de quinto y sexto de Primaria en un centro escolar desde 2014 hasta enero de 2019, fecha en que fue despedido.

Así, a finales del curso de 2018, I. H. R. comenzó a acercarse a una niña de once años de edad, "unas veces al inicio y otras al final de la clase mientras sus compañeros se sentaban", para decirle al oído que quería "hacer el amor con ella".

En otra ocasión el acusado manifestó a la menor, tras decirle ésta que tenía que hacer deberes de lengua, si quería ir con él a una habitación y hacían otras cosas "produciendo en la menor una situación de nerviosismo ya que en varias ocasiones le había indicado que quería hacer el amor con ella cuando fuera mayor y que le iba a comprar una cama de matrimonio, así como que se parecía mucho a su expareja".

En otra ocasión, cuando dicha menor se encontraba jugando a las cartas con una amiga, llegó el acusado y les dijo si podía jugar a las cartas con ellas. Al responderle que era un juego de dos jugadoras, les dijo que a él le gustan los tríos.

Además cuando se cruzaba por el pasillo con la niña le tocaba el culo y en concreto, en el mes de septiembre de 2018, cuando se dirigían a la clase, apagó la luz al entrar en el aula, la cogió por la cintura, la besó en la cara al mismo tiempo que le decía que tenía ganas de que cumpliera dieciocho años para hacerle el amor y que iba a comprar una cama de matrimonio.

En octubre de 2018, cuando otra alumna de once años de edad, estaba subiendo las escaleras del centro para dirigirse a su aula, se encontró detrás el acusado "y con ánimo libidinoso" le toco los glúteos.

Esta misma acción la realizó el acusado en varias ocasiones durante el curso de 5º de Primaria sin que se pueda concretar las fechas exactas. A finales del curso escolar de 2018, cuando la alumna del centro se dirigió al baño del colegio, el acusado le tocó los glúteos, y cuando se encontró con ella en otra ocasión le dijo que cuando fuera mayor quería hacer el amor con ella.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox acusa a Ayuso de ignorar el Madrid de "padres sin plaza en la escuela pública o de la niña violada en Hortaleza"

Vox acusa a Ayuso de

Vox acusa a Ayuso de ignorar el Madrid de "padres sin plaza en la escuela pública o de niña violada en Hortaleza"

Vox acusa a Ayuso de

Feijóo y Nogueras interpelarán a Sánchez en el Congreso por la estabilidad del Gobierno tras el revés con las 37,5 horas

Feijóo y Nogueras interpelarán a

Bolaños afirma que se pondrán los medios para que la Vuelta pueda terminar y se garantice derecho a la protesta por Gaza

Bolaños afirma que se pondrán

Ayuso censura "manipulación torticera" de La Vuelta y critica que ciclistas tengan que llegar a meta "con coacciones"

Ayuso censura "manipulación torticera" de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta fruta tiene efectos antidepresivos

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

La Justicia de Murcia reconoce a un policía el derecho a cobrar la indemnización de 498 euros anuales por vestuario trabajando sin uniforme y de paisano

Qué es el ‘Rexcatering’: un sistema para recuperar y distribuir alimentos sobrantes en los comedores escolares

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Ryanair amenaza con recortar otro millón de asientos en España si Aena no revierte la subida de tasas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la situación laboral en España: “Te van a despedir, siento ser yo el que te lo diga”

DEPORTES

Se retiran los siete jugadores

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas