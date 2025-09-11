Espana agencias

Reabre el aeropuerto ruso de Krasnodar, cerrado desde el inicio de la guerra de Ucrania

Moscú, 11 sep (EFECOM).- El aeropuerto de Krasnodar, una capital regional en el sur de Rusia, abrió este jueves por primera vez desde el inicio en 2022 de la guerra de Ucrania, a pesar de los constantes ataques con drones que alcanzan el territorio ruso.

"El aeropuerto de Krasnodar ha abierto a vuelos desde las 09:00, hora de Moscú, del 11 de septiembre" reza el comunicado del Ministerio de Transportes ruso.

El aeropuerto cerró a los pocos días del inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 por razones de seguridad.

Según las autoridades rusas, aprovecharon el tiempo de cierre para mejorar las instalaciones y, ahora, "tanto las terminales como el aeródromo y el equipo especial están en pleno funcionamiento".

"Se repararon la zona de tierra del aeropuerto y las fachadas de las terminales, se mejoró la navegación y se modernizó el aparcamiento", añaden.

Tras clausurarse a causa del conflicto, en mayo de 2024 reabrió el aeropuerto de Elista, a unos 400 kilómetros al noreste de Krasnodar, y en julio de 2025, en plena temporada de verano, lo hizo el de Guelendzhik, en plena costa del mar Negro.

Con el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, Rusia cerró los aeropuertos de Briansk, Vorónezh, Bélgorod, Kursk, Lípetsk y de las localidades sureñas de Krasnodar, Anapa, Rostov del Don y Simferópol, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Esta inactividad generó grandes pérdidas para los aeropuertos, por lo que las autoridades se vieron obligadas a destinar presupuestos públicos para su mantenimiento.

En 2022 se asignaron 7.000 millones de rublos (90 millones de dólares) para ello; en 2023 fueron 8.000 millones (100 millones de dólares); en junio de 2024, 3.900 millones (50 millones de dólares); y en diciembre de 2024 se asignaron adicionalmente 10.500 millones (134 millones de dólares).

Sin embargo, las regiones cercanas a la frontera de Ucrania sufren diariamente ataques con drones, lo que a menudo obliga el cierre del espacio aéreo, lo que también ha supuesto pérdidas multimillonarias para los aeropuertos y las aerolíneas. EFECOM

