El Gobierno ve una "escalada" en la entrada de drones rusos en Polonia y apuesta por "no precipitarse" en la respuesta

Por Newsroom Infobae

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "violación flagrante" del espacio aéreo de Polonia la entrada de drones rusos y lo ha enmarcado en la "escalada" que parece haber iniciado Rusia, al tiempo que ha apostado por "no precipitarse" en la respuesta y en la coordinación en el seno de la UE y la OTAN.

"Es evidente que estamos asistiendo a una escalada que ya ha tenido un precedente con ataques que no habíamos visto hasta ahora en los últimos días contra Ucrania", ha señalado en ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, en referencia al ataque sufrido durante el fin de semana por el edificio del Gobierno ucraniano en Kiev.

Albares ha indicado que la información facilitada por Polonia, que ha procedido al derribo de varios drones rusos, confirma que se trata de una "violación flagrante" de su espacio aéreo, al tiempo que ha trasladado la "solidaridad" del Gobierno a Varsovia.

Así las cosas, ha indicado que España, junto al resto de aliados de la OTAN, están analizando lo ocurrido en detalle para poder hacer una valoración de la situación.

En este sentido, ha defendido la importancia que tanto a nivel de la UE como de la Alianza Atlántica se actúe con unidad. "Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que es más eficaz", ha esgrimido, subrayando que "este es un momento en el que es necesario firmeza pero también claridad de ideas y no precipitarse".

Albares ha querido dejar claro que "España quiere la paz y trabaja por la paz, por la desescalada, por el alto el fuego incondicional pero también trabajamos por la seguridad, en particular la de Europa y los europeos".

