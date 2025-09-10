Bolaños llama "embustera, difamadora y cara de bulo" a Álvarez de Toledo y acusa a Tellado de "manchar la democracia"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado este miércoles de "embustera", "difamadora" y "cara de bulo" a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, al tiempo que ha acusado a su compañero Miguel Tellado de "manchar la democracia".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Bolaños ha indicado que en la última sesión de control la parlamentaria 'popular' le "calumnió y difamó", y sostuvo que el Tribunal Supremo "le puso en su sitio". "Hoy usted tiene la oportunidad de pedir disculpas públicamente por las difamaciones y las calumnias", le ha espetado.

Álvarez de Toledo ha insistido en que "quien difama a los jueces todos los días" es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y ha acusado al Ejecutivo de "no respetar ninguna institución" y de "negociar con un prófugo la reforma judicial", en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Sánchez llegó como adalid de la limpieza y hoy su mujer --Begoña Gómez-- declara por el quinto delito de corrupción. A este paso no será el presidente quien dudes en hacerse una foto con el prófugo, será el prófugo el que no quiera hacerse una foto con el presidente", ha apostillado Álvarez de Toledo.

PROTESTAS DEL PP POR LOS INSULTOS

En su turno de réplica, el ministro ha señalado que Álvarez de Toledo representa "la cara del bulo, la cara del embuste, la cara de la difamación". "Y hoy lo ha demostrado. Una difamadora y una embustera", ha dicho, lo que ha generado protestas del PP ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que minutos antes había anunciado la retirada de sesiones de los insultos de santiago Abascal a Pero Sánchez.

Armengol ha prometido que "todas las palabras ofensivas en el decoro parlamentario van a ser retiradas del diario de sesiones", a lo que Bolaños ha apostillado que "si alguien no quiere que le llamen embustero, que retire los bulos sobre el 11M" o sobre él mismo.

En la misma línea, Miguel Tellado ha acusado al Ejecutivo central de acumular más de 30 imputados por diversos escándalos y de estar "camino del banquillo de forma irremediable". "Hoy mismo declara por presunta malversación la mujer del presidente y una asesora. ¿Usted cree que su Gobierno de verdad es compatible con la ejemplaridad?", ha planteado.

Bolaños le ha respondido recordándole unas declaraciones recientes en las que pidió "cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debía de haber existido" y le ha dado "la oportunidad de retirar estas palabras, de intentar lavar la mancha sobre la democracia que ha proporcionado a miles de víctimas" del franquismo. Pero el dirigente del PP ha respondido acusando al Ejecutivo de utilizar al dictador Francisco Franco como "cortina de humo" y de apoyarse en "socios que amparan la violencia".

"LA CLOACA DE FERRAZ"

Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado a Bolaños que la agenda del Gobierno esté marcada por "terminar como sea con las investigaciones judiciales que afectan a la familia del presidente".

Y ha enumerado lo que, a su juicio, son tres intentos para llegar a tal fin: "Hacer desaparecer las acusaciones populares", "convertir al fiscal general en abogado particular de los Sánchez" y "sabotear la acción de la justicia con una cloaca en Ferraz". "¿Le parece muy democrática esta forma de actuar?", le ha preguntado Gamarra.

El titular de Justicia le ha respondido aseverando que lo que hace el PP es "calumniar, difamar y pisotear la presunción de inocencia" y asegurando que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha apostado por "los dirigentes más extremistas, más faltones, más difamadores".

Gamarra ha insistido en su turno de réplica en acusar a Bolaños de ser "el encargado de sabotear" la independencia judicial, a lo que el ministro que el PP "está en brazos de Vox, porque sus calumnias son las mismas".

BOLAÑOS: "PP Y VOX, ALMAS GEMELAS"

Bolaños también ha sido preguntado en la sesión de control por la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien considera que el Gobierno se mantiene en el poder con "relatos absurdos" mientras está "rodeado de corrupción", mencionando la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la declaración judicial de la esposa del presidente de este miércoles. "Con ustedes en la Moncloa la única dicotomía es España o mafia", ha rematado.

El ministro ha contestado en las previsibles elecciones generales de 2027 "el dilema será socialdemocracia o barbarie", acusando a PP y Vox de ser "almas gemelas" y de representar "a los autoritarios y a los mil millonarios".