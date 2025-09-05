Pedro Sánchez visita este viernes la base de las brigadas forestales de Tabuyo del Monte (León)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este viernes, 5 de septiembre, la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León), según ha informado la Delegación del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo central se desplazará a este municipio de la comarca de La Cabrera a partir de las 10.45 horas, acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, tras lo que realizará una declaración ante los medios de comunicación.

La BRIF de Tabuyo del Monte ha participado activamente en las tareas de extinción de los incendios que han afectado a Castilla y León en el último mes, unos fuegos que han arrasado diversas zonas principalmente en las provincias de León y Zamora.

En el marco de esta oleada de incendios, Sánchez ya se trasladó a zonas afectadas en Castilla y León, en concreto a Villablino (León) y a Molezuelas de la Carballeda (Zamora) el pasado 17 de agosto.