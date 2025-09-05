Margarita Robles visita este viernes al personal de la misión de adiestramiento a soldados ucranianos en Toledo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este viernes en la Academia de Infantería de Toledo al personal de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania.
De esta manera, Robles se interesa por el desarrollo del adiestramiento al personal ucraniano que se imparte dentro de esta misión.
La ministra ha visitado en distintas ocasiones a los varios contingentes ucranianos que se han formado en la Academia de Infantería de Toledo y en el pasado mes de febrero también participaba en un acto de homenaje a los civiles y militares caídos en la guerra de Ucrania.
