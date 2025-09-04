El PSOE vuelve a denunciar la "inconstitucionalidad" de obligar a Sánchez a comparecer en el Senado y promete "pelea"

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha vuelto a reprochar al PP que hiciera uso de su mayoría en la Cámara Alta para aprobar la reforma del Reglamento que obliga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acudir una vez al mes a las sesiones de control, algo que ha insistido en calificar como inconstitucionalidad y ha garantizado que su grupo va a "pelear" para seguir denunciándolo.

En una rueda de prensa desde el Senado, el dirigente socialista ha hecho un balance del fin del curso político en la Cámara Alta, acusando al PP de "querer demostrar" que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "prefiere poner los intereses de los españoles al servicio de la estrategia partidista".

Al respecto, ha advertido de que poner el Senado "a disposición de una estrategia partidista significa cargarse la institución", poniendo como ejemplo la última reforma integral del Reglamento que aprobó el PP haciendo uso de su mayoría absoluta.

Según ha denunciado, esta reforma es un "cambio a medida de un grupo político" y ha reprochado al PP que no haya contado "con el consenso ni con el acuerdo del resto de grupos", insistiendo en que existen "visos de inconstitucionalidad", haciendo referencia al punto que obliga a Sánchez a comparecer al menos una vez al mes.

Sobre las críticas del PP a las palabras de Sánchez sobre algunos jueces, Espadas se ha referido a unas declaraciones del exdirigente 'popular' y magistrado Enrique López en las que aseguraba que el PP tiene el apoyo de la carrera judicial.

"¿En qué quedamos, señor Feijóo? ¿Dejamos o no dejamos a los jueces trabajar, hacer su función?", ha preguntado el portavoz socialista al líder del PP.