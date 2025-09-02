Espana agencias

Ignacio Garriga (Vox) acusa a Sánchez de "mentir, insultar a jueces y señalar a la policía"

El secretario general de Vox y líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir, insultar a jueces y señalar a la policía", en alusión a las palabras de Sánchez en una entrevista este lunes en RTVE en la que dijo que hay una minoría de jueces haciendo política, textualmente.

En declaraciones este martes en el Parlament, Garriga ha criticado que RTVE hizo "un lavado de cara ante un presidente del Gobierno que está rodeado de corrupción, no solo familiarmente, sino a nivel de partido", y ha asegurado que en la entrevista no hablaron de los verdaderos problemas de los españoles.

El dirigente de Vox considera que Sánchez "está muerto políticamente y cada día que siga en la Presidencia del Gobierno es un día más de condena para el conjunto de ciudadanos", tras lo que ha llamado al PP a romper todos los pactos que tienen con los socialistas.

"Pedro Sánchez, quiero recordar, ha pactado el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y ha colocado a un señor en el Tribunal Constitucional que le ha afinado la maldita Ley de Amnistía, una ley que es contraria a la ley, que es contraria al sentido común y que fue fruto de un pacto con el PP", ha señalado en alusión a la renovación del CGPJ.

REUNIÓN ILLA-PUIGDEMONT

También ha calificado de insulto a los españoles la reunión que se celebrará este martes en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont: "Nunca debería producirse en Bruselas, sino que debería producirse en Soto del Real, con Illa, con un cartel de visitante a la celda de Puigdemont".

Ha sostenido que, en ese encuentro, Illa va a recibir "órdenes de quien depende el futuro de Pedro Sánchez, el señor Puigdemont", y ha recordado que Illa criticó al expresidente de la Generalitat Quim Torra por ir a reunirse con Puigdemont a Bélgica pero este martes él también lo hará.

"Hoy Illa asume ese papel de delegado de Sánchez, de lacayo, y va a acudir a rendir pleitesía al señor Puigdemont", ha lamentado Garriga, que ha afirmado que reclamarán explicaciones a Illa en sede parlamentaria sobre este encuentro.

PRESUPUESTOS CATALANES

Ha instado a Illa a convocar "de manera inmediata elecciones" si no es capaz de aprobar unos Presupuestos para 2026, tras recordar que este martes está previsto que el Govern apruebe el techo de gasto para las cuentas del año que viene.

Garriga también ha criticado la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que aprobará este martes el Consejo de Ministros, ya que lo ve como una búsqueda por parte de Sánchez de "subterfugios para intentar dormir una noche más en Moncloa", y ha añadido que el presidente del Gobierno está siguiendo una estrategia de huida hacia delante, textualmente.

