Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms frente a las críticas de Abascal: "Defender España es defender la vida"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno ha manifestado su apoyo a la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, tras las críticas mostradas a esta organización por el presidente de VOX, Santiago Abascal.

"Defender España es defender la vida. Nuestro apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar", ha trasladado el presidente este sábado en su perfil oficial de la red social 'X'.

En esa misma plataforma, Abascal dijo el miércoles que el navío de Open Arms era un "barco de negreros" y pedía "confiscarlo" y "hundirlo", unas declaraciones que despertaron multitud de críticas por parte de miembros del Gobierno.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también condenó las palabras del líder de Vox: "La inhumanidad, el desprecio absoluto a los derechos fundamentales de las personas y el odio al diferente son posiciones políticas ilegítimas que no caben en nuestra Constitución, ni en nuestra democracia, ni en nuestra convivencia".

Entre otros, se han pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificándolo de "discurso de odio"; la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pidió "más humanidad" frente a los "raudales de odio" de Abascal; la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que le afeó su "frivolidad" inadmisible, o el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que tachó a Abascal de "fascista".

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recordó al líder de Vox que la ONG es una "organización humanitaria que rescata personas en el mar" y le preguntó si también pediría hundir el barco en el caso de que "rescatara a sus padres, hermanos o hijos".

Desde Open Arms aseguraron este viernes que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo" y aseveraron que seguirán trabajando "frente al miedo y frente al odio".

EuropaPress

