El Ayuntamiento de Barcelona constata su apoyo a la Global Sumud Flotilla

El Ayuntamiento de Barcelona ha destacado su apoyo a la organización de la Global Sumud Flotilla para facilitar el desarrollo de las actividades de este fin de semana en el Moll de la Fusta, desde donde este domingo parten las embarcaciones a Gaza.

Por eso, "como en el caso de otras causas humanitarias", otorgará una subvención para colaborar con los gastos derivados de las iniciativas organizadas antes de salir la flotilla, informa en un comunicado.

Para las actividades del fin de semana, equipos municipales han participado para facilitar el funcionamiento y han hecho reuniones diarias con los organizadores sobre sus necesidades.

El Ayuntamiento ha ayudado en la tramitación y obtención de los permisos municipales, ha limpiado el espacio y ha colaborado en la coordinación logística con el Puerto de Barcelona.

APOYOS MUNICIPALES DIVERSOS

Han participado el área de Derechos Humanos, Justicia Global y Cooperación Internacional; los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Sant Martí; el servicio de Limpieza y la Guardia Urbana, que ha vigilado la zona con la Policía Portuaria y los Mossos d'Esquadra.

La actividad ha tenido además "el apoyo imprescindible del Puerto de Barcelona, que se ha implicado en los preparativos y la coordinación" de la salida de la flotilla.

"REFERENTE DE SOLIDARIDAD"

El Gobierno municipal también ha destacado que los alcaldes de Belén y Ramallah han enviado al alcalde, Jaume Collboni, un mensaje de agradecimiento al apoyo de Barcelona y de la flotilla.

El Ayuntamiento ha constatado que "todo este esfuerzo conjunto refuerza la apuesta de Barcelona por continuar siendo ciudad referente de solidaridad internacional" y ayudar a los participantes en la Global Sumud Flotilla.