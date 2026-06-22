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2-2. Cabo Verde no le teme a Uruguay y le empata en Miami

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Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- La selección de Cabo Verde le plantó cara este domingo a Uruguay y le sacó un empate 2-2 al término del partido por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 que se jugó en Miami.

Los caboverdianos se fueron en ventaja en el minuto 21 gracias a un gol de Kevin Pina, el primero de ese equipo africano en mundiales.

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Pero la Celeste le dio vuelta al marcador con tantos de Maximiliano Araújo en el minuto 44 y Agustín Canobbio en el sexto minuto añadido al primer tiempo.

No obstante, el equipo dirigido por Pedro Leitao Brito 'Bubista' volvió a sacudir las redes uruguayas con una diana de Hélio Varela en el 61. EFE

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