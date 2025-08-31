Almeida regresa este lunes a la agenda política tras cogerse seis semanas de baja por paternidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vuelve este lunes a la agenda política presidiendo en la Casa de la Villa la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del próximo curso político tras cogerse la parte obligatoria de la baja por paternidad, que actualmente es de seis semanas.

Fue a finales de enero cuando anunció que él y su esposa, Teresa Urquijo, esperaban a su primer hijo, Lucas. "Es una felicidad completa", aseguraba el regidor en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde remarcó que cogía la baja no por imperativo legal, sino "sobre todo, por convicción".

El nacimiento de su pequeño tuvo lugar el pasado 3 de julio. Días antes, el primer edil confesaba a la prensa que estaba "muy nervioso". Ser padre a los 50 le hace ser "muy consciente" y estar "muy emocionado", explicó.

Durante estas seis semanas, la hasta ahora alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha tomado el mando del equipo de Gobierno, una situación que ya había ocurrido durante el viaje de novios de Almeida en 2024. "En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde", remarcaba el regidor.

En su última aparición pública en el cargo, Sanz recordó a la prensa que su etapa comenzó con "tranquilidad" y "orgullo" junto a unos objetivos "muy claros", marcados por el primer edil "desde el primer minuto". En este tiempo, se ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza de terrazas y se ha anunciado el ajuste de los planes de movilidad por las obras de la capital.

Con el regreso del regidor, el Pleno de Cibeles volverá a abrir sus puertas el próximo lunes, 8 de septiembre, día en el que se celebrará el anual Pleno del Estado de la Ciudad. Será una sesión que oficiosamente dará el pistoletazo de salida a una larga precampaña electoral, con la vista puesta en la cita con las urnas de la primavera de 2027.

UN 2027 'EN EL AIRE'

La semana pasada, el regidor fue protagonista por sus declaraciones en una entrevista concedida al diario 'El Mundo', donde decía que no puede "garantizar" presentarse a revalidar el cargo de primer edil dentro de dos años.

Tanto su equipo de Gobierno como su partido han recalcado que Almeida se encuentra en la fase de reciente paternidad y han insistido en que es una reflexión que la "viene haciendo hace algún tiempo". "Creo que tenemos un extraordinario alcalde y confío en que lo tengamos durante muchos años", subrayó hace unos días Sanz.

En la misma línea se refirió el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien reconoció que el regidor es "un activo fundamental" del partido. "Estamos a mitad de legislatura, vamos a ver cómo se desarrolla todo", indicó.