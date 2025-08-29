Yolanda Díaz pide "respuesta" de Feijóo ante los "raudales de odio" de Abascal sobre el Open Arms y pide "más humanidad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado este viernes "más humanidad y menos odio" tras las palabras de Santiago Abascal, sobre el barco Open Arms, y ha apelado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que dé una "respuesta" ante los "raudales de odio" que traslada el líder de Vox.

En declaraciones a los medios en Ourense, Yolanda Díaz se ha referido a las manifestaciones de Abascal, cuando éste calificó como "barco de negreros" a la embarcación de Open Arms, dedicada a la acción humanitaria y que ha atracado en Tenerife.

"¡Basta ya! Necesitamos más derechos humanos y menos odio, necesitamos más gente decente y menos gente de extrema derecha que esté poniendo en riesgo la vida de los seres humanos", ha proclamado, antes de advertir de que el PP tiene "un enorme problema" con "el señor Abascal" y "con Vox".

Por ello, se ha dirigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "No he escuchado aún al señor Feijóo decir nada", ha lamentado y ha añadido que "no vale todo en política". En ese sentido, ha pedido al líder 'popular' "una respuesta" a los "raudales de odio" que "emanan de las palabras del señor Abascal" y le ha preguntado si "es ése el camino" que seguirá su partido.

"¿Está dispuesto a hacer lo que está haciendo con la extrema derecha, vulnerando los derechos fundamentales y fomentando el odio?", ha cuestionado Yolanda Díaz.

La vicepresidenta ha agradecido al Open Arms y "a todo su equipo" su trabajo y ha incidido en la necesidad de "más barcos como éste". "La mejor España la dimos en el Aquarius", ha recordado, en alusión al buque que fue recibido en puerto español, con más de 600 migrantes a bordo, tras ser rechazado por Italia y Malta en junio de 2018.