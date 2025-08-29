Espana agencias

Yolanda Díaz pide "respuesta" de Feijóo ante los "raudales de odio" de Abascal sobre el Open Arms y pide "más humanidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado este viernes "más humanidad y menos odio" tras las palabras de Santiago Abascal, sobre el barco Open Arms, y ha apelado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que dé una "respuesta" ante los "raudales de odio" que traslada el líder de Vox.

En declaraciones a los medios en Ourense, Yolanda Díaz se ha referido a las manifestaciones de Abascal, cuando éste calificó como "barco de negreros" a la embarcación de Open Arms, dedicada a la acción humanitaria y que ha atracado en Tenerife.

"¡Basta ya! Necesitamos más derechos humanos y menos odio, necesitamos más gente decente y menos gente de extrema derecha que esté poniendo en riesgo la vida de los seres humanos", ha proclamado, antes de advertir de que el PP tiene "un enorme problema" con "el señor Abascal" y "con Vox".

Por ello, se ha dirigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "No he escuchado aún al señor Feijóo decir nada", ha lamentado y ha añadido que "no vale todo en política". En ese sentido, ha pedido al líder 'popular' "una respuesta" a los "raudales de odio" que "emanan de las palabras del señor Abascal" y le ha preguntado si "es ése el camino" que seguirá su partido.

"¿Está dispuesto a hacer lo que está haciendo con la extrema derecha, vulnerando los derechos fundamentales y fomentando el odio?", ha cuestionado Yolanda Díaz.

La vicepresidenta ha agradecido al Open Arms y "a todo su equipo" su trabajo y ha incidido en la necesidad de "más barcos como éste". "La mejor España la dimos en el Aquarius", ha recordado, en alusión al buque que fue recibido en puerto español, con más de 600 migrantes a bordo, tras ser rechazado por Italia y Malta en junio de 2018.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Greta Thunberg y Ada Colau zarparán con la Flotilla que sale este domingo de Barcelona hacia Gaza

Greta Thunberg y Ada Colau

Illa aboga por impulsar un cambio en la política forestal de Cataluña: "Hay demasiado bosque"

Illa aboga por impulsar un

El PP lleva al Congreso su propuesta de Registro de Pirómanos y la "obligación" de ponerles pulseras telemáticas

El PP lleva al Congreso

La inflación interanual en Francia baja una décima en agosto al 0,9 %

Infobae

La bolsa española eleva al 0,28 % su caída tras la apertura por el retroceso de la banca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El día más feliz de

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este sábado

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La ley por hospitalización que mucha gente desconoce, según un abogado: “La empresa está obligada a dártelo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”