Robles reprocha a las comunidades falta de prevención y retrasos en pedir medios: "El Ejército no actúa de oficio"

Por Newsroom Infobae

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recriminado este martes a las comunidades autónomas del PP falta de prevención ante los incendios y retrasos en pedir medios para combatirlos, al tiempo que les ha recordado que la competencia para pedir la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) les corresponde. "El Ejército no actúa de oficio", ha resumido.

En una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado, Robles ha lamentado que los incendios que han asolado 400.000 hectáreas "han puesto a prueba" la capacidad de respuesta de autonomías, y les ha recriminado "la falta de previsión y prevención", urgiéndoles a "sacar lecciones".

Ha mencionado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para afearle sus "declaraciones en clave política no procedentes" sobre la ausencia del Ejército en la lucha contra el fuego. "Como si la UME no fuera ejército y como si los militares y las comunidades autónomas no estuvieran poniendo todos los medios necesarios", ha continuado.

PRIMERAS PETICIONES EL 15 DE AGOSTO POR LA NOCHE

La titular de la cartera de Defensa ha asegurado que el Ministerio recibió peticiones de "refuerzos del Ejército" el 15 de agosto por la noche, después de esas declaraciones de Feijóo. "De una manera coordinada y sorprendente, a las 20.42 horas, una hora muy adecuada, después de tantos días, se llegó a pedir refuerzos del Ejército", ha contado.

"Ese mismo día, a las 22.47 horas, llegó una petición de la Dirección General de Emergencias de la Xunta de Galicia. Y ese mismo día, a las 23.23 horas, llegó una petición por parte de la comunidad autónoma de Extremadura, que hasta la fecha nunca habían pedido porque se estaba trabajando sobre el terreno con los medios necesarios", ha profundizado.

Además, Robles ha puesto el foco en resaltar que la competencia para pedir el despliegue de la UME ante emergencias la tienen las autonomías, ante las críticas de la oposición al Gobierno por la lentitud en la respuesta y la carencia de medios ante los incendios, y ha insistido en que la unidad ha respondido a las solicitudes de activación.

"Lo saben ustedes perfectamente, el Ejército no actúa de oficio", ha trasladado Robles a sus señorías 'populares', antes de garantizar que ella "no tiene ningún inconveniente en que la normativa se cambie", aunque por el momento no esté sobre la mesa una modificación del protocolo que regula la actuación de la UME, aprobado en 2011.

Pero ha puesto de relieve a Andalucía y Aragón, gobernadas por los 'populares' Juanma Moreno y Jorge Azcón. "Quiero aprovechar para hacer una felicitación muy especial a Andalucía y Aragón, donde, efectivamente, desde hace muchos años se ha trabajado mucho esta materia", ha dicho la ministra. "Y cuando hay circunstancias estas comunidades Andalucía o Aragón están siempre a la altura de las circunstancias", ha agregado.

VÍDEOS DE LA UME

La titular de la cartera de Defensa ha dedicado buena parte de su intervención inicial, alrededor de una hora en concreto, a reivindicar la labor de la UME, el Ejército de Tierra, Infantería de Marina y el Ejército del Aire y del Espacio contra los fuegos mediante la proyección de vídeos de su trabajo compartidos en la cuenta oficial del Ministerio en X (antes Twitter).

Ha querido que los senadores presentes "visualizaran" las actuaciones de los militares y el riesgo que han asumido. "Son los que se juegan la vida, nuestro orgullo por la labor que realizan", ha dicho la ministra.

EuropaPress

