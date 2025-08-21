Espana agencias

El PP pide al Gobierno que amplíe excepcionalmente el tope de 80 horas de vuelo para pilotos de extinción de incendios

El coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz, ha pedido este jueves al Gobierno central que amplíe excepcionalmente el límite de 80 horas de vuelo para los pilotos de extinción de incendios en 28 días consecutivos, "ya que es una barrera que en breve paralizará gran número de aeronaves en España".

En un mensaje en redes sociales, Sanz ha señalado que Portugal ya lo ha hecho, haciéndose eco de una información de Europa Press en la que La Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (ATAIRE) solicitaba al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que retirara esta barrera.

En concreto, la organización proponía que "el contador se ponga a cero" tras el transcurso de 8-10 días de descanso continuado, de forma que los pilotos puedan volar nuevamente 80 horas. Aún así, recalca que esta medida se aplicaría contando "en primer lugar" con la voluntariedad del piloto y, "no menos importante", con el amparo de controles de fatiga que garanticen su seguridad.

El límite de 80 horas se recoge en la circular 16B de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y en su Anexo 1. No se aplica a los pilotos de aviación militar, pero sí que afecta a los pilotos de aviones y helicópteros de aviación civil que intervienen en la extinción del fuego, el transporte de retenes o las labores de coordinación aérea.

ACUSACIONES DE "NEGLIGENCIAS" AL GOBIERNO CENTRAL

Sanz también ha acusado hoy al Gobierno de España de haber cometido una serie de "negligencias" en el contexto de la crisis desencadenada este verano por los incendios forestales, en materia de decisiones acerca de la situación operativa y del sistema de Protección Civil ante esta emergencia.

En declaraciones al programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogidas por Europa Press, el también consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía ha lamentado así que, en esta crisis, el sistema nacional de Protección Civil, "con el Gobierno de (Pedro) Sánchez, ha vuelto a fracasar", y ha sostenido que el Ejecutivo central no ha estado "a la altura institucional que correspondía a la gravedad y magnitud de la emergencia, ni ha tenido ese sentido de Estado que es fundamental".

Antonio Sanz ha manifestado que, ante una emergencia, "sólo hay una manera de trabajar, que es aunando voluntades", y en este caso se ha visto cómo la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha entrado "en la crítica, y prácticamente en el insulto político", cuando el Gobierno ha incurrido en varios "errores graves".

