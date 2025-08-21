Espana agencias

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado por una queja de un diputado del PSOE por "dejación de deberes"

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado a raíz de una queja que presentó un diputado del PSOE contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid por "dejación de deberes" en una causa que se archivó contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid porque al instructor se le pasó el plazo de prórroga.

Según ha publicado la 'Cadena SER' y han confirmado fuentes del órgano de gobierno a Europa Press, el promotor estudia si hay elementos suficientes para abrir un expediente al juez instructor o si archiva la queja, ya sea porque no hay infracción o por ser los hechos una cuestión jurisdiccional, que no sería competencia del CGPJ.

Dichas fuentes precisan que Conde abrió las diligencias informativas el pasado 31 de julio tras recibir la queja del dirigente socialista Guillermo Hita y que de momento, al coincidir con el periodo estival, no se han practicado más actuaciones.

La queja contra Peinado por "desatención de sus obligaciones judiciales" responde al hecho de que una causa abierta por presunta malversación contra el gerente de la EMT del Ayuntamiento de Madrid se tuvo que archivar porque no se acordó la prórroga de la investigación en el momento que correspondía, pese a que las acusaciones populares que ejercían Podemos y Más Madrid lo pidieron con tiempo suficiente.

Las fuentes consultadas inciden en que las diligencias informativas son procedimientos habituales que se realizan cada vez que se recibe una queja contra un juez y recuerdan que el año pasado se abrieron unas 600.

Las diligencias abiertas por la queja del dirigente socialista se suman a las que ya tiene abiertas el promotor contra Peinado a raíz de una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio que le practicó como testigo en el marco de la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

