Espana agencias

Rusia se muestra dispuesta a recibir más exportaciones indias si suben barreras en EE.UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueva Delhi, 20 ago (EFECOM).- Rusia ofreció este miércoles a la India una alternativa para sus exportaciones si estas se ven afectadas por los aranceles de Estados Unidos, en un gesto de apoyo a Nueva Delhi en plena guerra comercial con Washington, desatada precisamente por los lazos energéticos entre indios y rusos.

"Si los productos indios tienen dificultades para entrar en el mercado estadounidense, el mercado ruso da la bienvenida a las exportaciones indias (...) No se preocupen por eso", dijo en una rueda de prensa en Nueva Delhi el encargado de negocios de la Embajada de Rusia, Roman Babushkin.

Desde el pasado 7 de agosto, EE. UU. elevó un 25 % sus aranceles a productos indios, y está previsto que un segundo tramo entre en vigor el próximo 27 de agosto, elevando los gravámenes hasta el 50 %.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó ayer que el presidente Donald Trump "ha impuesto sanciones a la India" para "ejercer una enorme presión pública (sobre Rusia) para poner fin a esta guerra".

En respuesta a esta justificación, Babushkin defendió la relación energética bilateral y criticó las medidas de Washington. "Rusia es el mayor productor de petróleo y la India el mayor consumidor. Cualquier acción unilateral provoca interrupciones en las cadenas de suministro y desestabilización de los mercados globales, poniendo en peligro la seguridad energética de los países en desarrollo", afirmó el diplomático.

Babushkin acusó a los países occidentales de comportarse "como potencias neocoloniales que buscan su propio beneficio" y de ejercer presiones "injustificadas y unilaterales" que impiden la cooperación equitativa.

Según la Embajada de Rusia en la India, el comercio bilateral entre Moscú y Nueva Delhi superó los 68.000 millones de dólares en el año fiscal 2024-25. La India exporta principalmente productos agrícolas, químicos, farmacéuticos, y hierro y acero a Rusia; mientras que las importaciones rusas están dominadas por el petróleo y sus productos derivados. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los españoles identifican la información falsa y el cambio climático como sus mayores amenazas, según un sondeo

Los españoles identifican la información

Bendodo (PP): "El auténtico calendario de Sánchez a partir de septiembre no es político es judicial"

Bendodo (PP): "El auténtico calendario

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños

El CGPJ abre diligencias informativas

El Gobierno vasco alerta de que ser 'mantero' no ayuda a la inserción social e incrementa su vulnerabilidad

El Gobierno vasco alerta de

Líder del PSOE de Sevilla cuestiona las críticas de González y Guerra a Sánchez y aconseja que las trasladen en privado

Líder del PSOE de Sevilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un profesor de educación física

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

Un experto explica las tres cosas que debes hacer para que tu coche dure “lo máximo posible”

Un doctor explica la gran ventaja cerebral de aprender un nuevo idioma: “Solo necesitas estudiar una hora al día”

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 20 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Comprar un piso con piscina cuesta un 91% más: un ‘lujo’ que dispara el precio de la vivienda en España

Un abogado afirma que el motivo de tu despido “casi siempre es falso”: “Es algo que veo todos los días”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”