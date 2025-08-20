Rusia se muestra dispuesta a recibir más exportaciones indias si suben barreras en EE.UU.

Nueva Delhi, 20 ago (EFECOM).- Rusia ofreció este miércoles a la India una alternativa para sus exportaciones si estas se ven afectadas por los aranceles de Estados Unidos, en un gesto de apoyo a Nueva Delhi en plena guerra comercial con Washington, desatada precisamente por los lazos energéticos entre indios y rusos.

"Si los productos indios tienen dificultades para entrar en el mercado estadounidense, el mercado ruso da la bienvenida a las exportaciones indias (...) No se preocupen por eso", dijo en una rueda de prensa en Nueva Delhi el encargado de negocios de la Embajada de Rusia, Roman Babushkin.

Desde el pasado 7 de agosto, EE. UU. elevó un 25 % sus aranceles a productos indios, y está previsto que un segundo tramo entre en vigor el próximo 27 de agosto, elevando los gravámenes hasta el 50 %.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó ayer que el presidente Donald Trump "ha impuesto sanciones a la India" para "ejercer una enorme presión pública (sobre Rusia) para poner fin a esta guerra".

En respuesta a esta justificación, Babushkin defendió la relación energética bilateral y criticó las medidas de Washington. "Rusia es el mayor productor de petróleo y la India el mayor consumidor. Cualquier acción unilateral provoca interrupciones en las cadenas de suministro y desestabilización de los mercados globales, poniendo en peligro la seguridad energética de los países en desarrollo", afirmó el diplomático.

Babushkin acusó a los países occidentales de comportarse "como potencias neocoloniales que buscan su propio beneficio" y de ejercer presiones "injustificadas y unilaterales" que impiden la cooperación equitativa.

Según la Embajada de Rusia en la India, el comercio bilateral entre Moscú y Nueva Delhi superó los 68.000 millones de dólares en el año fiscal 2024-25. La India exporta principalmente productos agrícolas, químicos, farmacéuticos, y hierro y acero a Rusia; mientras que las importaciones rusas están dominadas por el petróleo y sus productos derivados. EFECOM