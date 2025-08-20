Espana agencias

Puigdemont ve a Podemos "furibundamente alineado con Vox" contra el traspaso en inmigración

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que le ha sorprendido ver a Podemos "furibundamente alineado con Vox" en su posición contra el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña.

Así se ha pronunciado este martes en una conferencia bajo el título 'Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa' en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

Puigdemont ha defendido que este traspaso daría al Parlament una capacidad normativa y de discutir el modelo migratorio de Cataluña, un tema que considera "enormemente complejo" y que no se resuelve de forma rápida, pero que apuesta por no dejar pasar.

"No se puede esperar que las personas que huyen de guerras, de la pobreza o de las persecuciones diversas, religiosas, sexuales, ideológicas, podrán por ellas solas y sin ninguna ayuda integrarse en una sociedad", ha lamentado, y ha criticado que PP, Vox y Podemos nieguen las competencias --textualmente-- para poder planificar y regular estos aspectos de la inmigración.

Sobre el catalán y la integración, Puigdemont ha sostenido que sin la inmigración Cataluña ha perdido "la capacidad de relevo generacional" que las lenguas necesitan para sobrevivir, y ha alertado de que esto conlleva una pérdida imparable de catalanohablantes, en sus palabras.

