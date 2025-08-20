PP exige al PSOE rectificar a un dirigente que dijo que España necesita inmigrantes para "limpiar el culo a los abuelos"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido este miércoles al PSOE que "rectifique de inmediato" al secretario de LGBTI de la Ejecutiva Federal y diputado en el Congreso, Víctor Gutiérrez, por apuntar que España necesita inmigrantes para "limpiar el culo a los abuelos".

En un mensaje publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, Ester Muñoz comenta un vídeo con parte de la intervención de Gutiérrez en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, en el que se le oye preguntar: "¿Quién va a limpiar el culo a los abuelos?".

En concreto, en un debate con el responsable de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, el dirigente socialista niega la viabilidad de las deportaciones masivas de migrantes que promete Vox: "¿Quién va a limpiarle el culo a los abuelos? ¿Quién va a recoger la fruta en el campo? ¿Quién se va a dedicar a hacer todas esas cosas que vosotros no queréis?", dice Víctor Gutiérrez, subrayando que "los extranjeros vienen muchísimas veces a hacer los trabajos que los españoles no quieren".

Muñoz tacha el comentario de "bochornoso" y pide al PSOE que actúe: "El Partido Socialista defiende que necesitamos inmigrantes para "limpiar el culo a nuestros abuelos", ha escrito la dirigente del PP, mencionado a Gutiérrez como "diputado nacional socialista". "Esa es su humanidad y su progresismo. Espero que le rectifiquen de inmediato", conmina.