Espana agencias

PP exige al PSOE rectificar a un dirigente que dijo que España necesita inmigrantes para "limpiar el culo a los abuelos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido este miércoles al PSOE que "rectifique de inmediato" al secretario de LGBTI de la Ejecutiva Federal y diputado en el Congreso, Víctor Gutiérrez, por apuntar que España necesita inmigrantes para "limpiar el culo a los abuelos".

En un mensaje publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, Ester Muñoz comenta un vídeo con parte de la intervención de Gutiérrez en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, en el que se le oye preguntar: "¿Quién va a limpiar el culo a los abuelos?".

En concreto, en un debate con el responsable de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, el dirigente socialista niega la viabilidad de las deportaciones masivas de migrantes que promete Vox: "¿Quién va a limpiarle el culo a los abuelos? ¿Quién va a recoger la fruta en el campo? ¿Quién se va a dedicar a hacer todas esas cosas que vosotros no queréis?", dice Víctor Gutiérrez, subrayando que "los extranjeros vienen muchísimas veces a hacer los trabajos que los españoles no quieren".

Muñoz tacha el comentario de "bochornoso" y pide al PSOE que actúe: "El Partido Socialista defiende que necesitamos inmigrantes para "limpiar el culo a nuestros abuelos", ha escrito la dirigente del PP, mencionado a Gutiérrez como "diputado nacional socialista". "Esa es su humanidad y su progresismo. Espero que le rectifiquen de inmediato", conmina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AM- CyL aprueba 45 medidas ante incendios: ayudas de 5.500 euros a empresas, 500 por familia evacuada y ERTEs especiales

AM- CyL aprueba 45 medidas

Moreno ve "tardía" la reacción de Sánchez a los incendios y su propuesta de pacto: "Debía haberlo ofrecido hace un año"

Moreno ve "tardía" la reacción

El PP dice que Cádiz está "discriminada" en el reparto de bienes decomisados al narco y pide cuentas en el Senado

El PP dice que Cádiz

Condecorados casi 400 integrantes del Regimiento de Cazadores de Montaña de Jaca por su trabajo en la dana de Valencia

Condecorados casi 400 integrantes del

PP andaluz critica a sindicatos y partidos de la oposición por usar los incendios en busca de "rédito político"

PP andaluz critica a sindicatos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las aeronaves que la UE

Las aeronaves que la UE ha enviado a España contra los incendios: de los aviones de Canadair a los equipos de bomberos

Las recomendaciones de la Policía si vas a ir a la playa en agosto: “Nunca subestimes el mar”

Vandalizan una heladería argentina en Barcelona después de un boicot por no atender en catalán: “Este local es nuestro enemigo”

Margarita Robles asegura que España cumplirá su compromiso con la OTAN: no se invertirá en los cazas F-35 y sí en submarinos y buques para la Armada

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

ECONOMÍA

Labubu: el juguete del verano

Labubu: el juguete del verano que deja a su dueño más de 500 millones en ganancias y tiene solo una tienda en España

“Las vacaciones no se pagan, se disfrutan”: esta es la advertencia de un abogado ante la actitud de varias empresas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 agosto

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una pareja pierde 22.000 euros de sus ahorros por la quiebra de su empresa y años más tarde la vende por 21 millones: “Los mejores aprenden a amar el sufrimiento”

DEPORTES

Juan Cruz podría utilizar como

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés

La futbolista Skye Stout sufre burlas por su acné el mismo día que firma su primer contrato profesional

Topuria tiene un nuevo pretendiente para luchar por el título de peso ligero de la UFC: “Vengo a matarlos a todos”

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”