Musa y Castañeda abandonan la concentración de Bosnia y no disputarán el Eurobasket

Redacción deportes, 20 ago (EFE).- Los bosnios Džanan Musa y Xavier Castañeda abandonaron este miércoles la concentración de su selección por lesión y no disputarán el Eurobasket 2025, que comenzará la próxima semana y en el que el combinado balcánico será uno de los rivales de España, vigente campeón.

Musa, exjugador del Real Madrid de baloncesto, comunicó en sus redes sociales su no participación en el campeonato -que se disputará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia- debido a "razones de salud" tras una operación a la que se sometió en Múnich (Alemania) hace unos días.

"Tuve una cirugía hace unos días y la recuperación tardará unas semanas más de lo previsto. No tengo que decir lo mucho que me rompe el corazón no estar allí con los chicos y luchar por nuestra Bosnia. Las expectativas eran y siguen siendo enormes", expresó el nuevo jugador del BC Dubai en el mensaje.

Por otra parte, Castañeda adelantó su llegada a la pretemporada con el Unicaja de Málaga español debido a su condición física en los días previos al inicio del torneo continental. Según informó el seleccionador, Adis Beciragic, en una nota de prensa de la Federación Bosnia, el jugador "se recuperaba de una lesión cuando se incorporó" al colmbinado nacional.

"En aquel momento, todos los pronósticos apuntaban a que estaría plenamente listo para jugar el Eurobasket. Lamentablemente, eso no ocurrió. Esperamos hasta el último momento, pero ahora nos vimos obligados a tomar esta decisión porque se quejaba de un dolor que le impedía participar al máximo en los próximos partidos", apuntó.

El Unicaja comenzará sus entrenamientos este jueves con una doble sesión, en la que estará Castañeda para comenzar su proceso de adaptación al club español. En su lugar para el Eurobasket estará el escolta John Roberson.

Bosnia está encuadrada con España en el grupo C del Eurobasket, que completan Chipre, Grecia, Italia y Georgia.

El torneo, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre, cuenta con 24 selecciones, encuadradas en cuatro grupos: en el A compiten Estonia, Turquía, Serbia, República Checa, Portugal y Letonia; en el B, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Lituania, Montenegro y Finlandia; y en el D, Francia, Israel, Islandia, Polonia, Eslovenia y Bélgica. EFE