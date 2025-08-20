Espana agencias

El nuevo convenio de bomberos forestales prevé subidas salariales de entre el 15 y el 20 %

El acuerdo entre Tragsa y sindicatos modifica la regulación de empleo del colectivo conocido por su labor en emergencias, incorpora ajustes en horarios, condiciones de descanso, recargos por extras y un cambio de categoría profesional reconocido por el Gobierno

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 20 ago (EFECOM).- El personal adscrito a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) tendrá un incremento salarial de entre el 15 % y el 20 %, además de una mejora de sus condiciones laborales, ya que su trabajo efectivo de extinción de incendios se limita a ocho horas diarias.

Estas son algunas de las novedades del nuevo acuerdo de modificación parcial del convenio colectivo de la empresa Transformación Agraria S.A. (Tragsa), la empresa pública que ejecuta proyectos de desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia.

Dicho convenio -que publica este miércoles el BOE- regula las condiciones laborales y salariales de las BRIF, un colectivo que trabaja en condiciones "de precariedad" y "extremas" debido a la falta de personal y de medios, según han denunciado UGT y CCOO estos últimos días coincidiendo con una ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas en España.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica destacan que dicho acuerdo, firmado por la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores el pasado mes de junio, incluye incrementos salariales de entre un 15 % y un 20 %, además de una mejora de su situación laboral.

En una entrevista en RNE, la titular del departamento, Sara Aagesen, ha valorado las mejoras que introduce y ha destacado que con este nuevo convenio, en el que se ha trabajado desde 2018, los miembros de las BRIF van a "dejar de ser considerados peones forestales para ser bomberos forestales".

El salario base parte de 19.403,52 euros para los niveles más bajos y llega hasta un máximo de 36.155,68, para los cargos de mayor nivel, que serían el jefe coordinador bombero forestal, el técnico bombero forestal y el técnico preparación física.

Respecto a las horas extras, serán a solicitud de la empresa y tendrán carácter voluntario para el trabajador, aunque si el motivo es la extinción de incendios forestales serán obligatorias, con un límite máximo anual de 80 horas.

Cada hora extraordinaria se abonará con un recargo del 70 % sobre el valor hora de cada nivel profesional y con un recargo del 100 % en días festivos y fines de semana durante el periodo de prevención y durante los descansos semanales en los periodos de extinción.

Así, la hora ordinaria oscila entre los 12,56 y los 6,73 euros, dependiendo del nivel; la hora extra, entre los 21,35 y los 11,44 euros; la hora extra nocturna, entre 29,89 y 16,02 euros; la hora extra festiva, entre 25,2 y los 13,46 euros; y la hora extra festiva y nocturna entre los 35,17 y los 18,84 euros.

Se contempla, asimismo, un plus de pernocta fuera de base de 15 euros brutos por cada noche en la que no se pueda regresar a la base por operatividad del servicio.

La jornada laboral del colectivo será de 35 horas de trabajo efectivo en cómputo semanal y su distribución a lo largo del año dependerá del periodo.

Así, durante la campaña de extinción de incendios se establecerán ciclos sucesivos de nueve días: tres con jornada de 11 horas, tres con jornada de 5 (con especial disponibilidad) y tres días en régimen de descanso, un sistema que pretende "asegurar una respuesta eficaz" a las emergencias.

El convenio deja claro que ninguna persona deberá trabajar durante más de 12 horas continuadas -14 en situaciones excepcionales y justificadas- y de ellas no más de 8 horas serán de trabajo efectivo en extinción de incendios.

El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas -10 en situaciones excepcionales- y por cada día festivo trabajado los trabajadores tendrán dos días completos de descanso, a disfrutar en periodo de prevención.

 Excepcionalmente, el titular del servicio podrá autorizar la modificación de turnos y horarios para atender incendios forestales, además de que los trabajadores que no se encuentren en su periodo de descanso semanal podrán ser movilizados para realizar las tareas de extinción.

Durante la campaña de prevención de incendios forestales, las tareas serán labores selvícolas preventivas, forestales y de mantenimiento de base, así como difusión, concienciación y transferencia de conocimientos relacionados con la prevención de incendios forestales.

La jornada laboral diaria se realizará de manera continuada ajustándose el horario entre las 07:00 y las 16:00 horas, de lunes a viernes, en función de las horas de luz solar y condiciones meteorológicas.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica destacan que estos turnos de trabajo "son demandas de los trabajadores, mejores para ellos", ya que "hacen los operativos más eficientes", además de que "mejoran la conciliación y también su eficiencia de cara a los incendios".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo destacan que el nuevo convenio establece la permanencia de técnicos BRIF para trabajar en labores preventivas durante el invierno. EFECOM

Temas Relacionados

Bomberos forestalesConvenio colectivoBrigadas de Refuerzo en Incendios ForestalesTransformación Agraria S.A.UGTCCOOMinisterio para la Transición EcológicaEspañaMadridExtinción de incendiosIncremento salarialCondiciones laboralesEFE

Últimas Noticias

Bendodo (PP): "El auténtico calendario de Sánchez a partir de septiembre no es político es judicial"

Bendodo (PP): "El auténtico calendario

El PP dice que "el menos interesado" en renovar el TC es Sánchez, que pretende "controlarlo" manteniendo a Conde Pumpido

El PP dice que "el

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños

El CGPJ abre diligencias informativas

JPMorgan y Grupo Lar invierten 600 millones para alquileres de menos de un año en España

Infobae

Las empresas de pirotecnia piden no suspender sus espectáculos ante presión por incendios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un profesor de educación física

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

Un experto explica las tres cosas que debes hacer para que tu coche dure “lo máximo posible”

Un doctor explica la gran ventaja cerebral de aprender un nuevo idioma: “Solo necesitas estudiar una hora al día”

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 20 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Comprar un piso con piscina cuesta un 91% más: un ‘lujo’ que dispara el precio de la vivienda en España

Un abogado afirma que el motivo de tu despido “casi siempre es falso”: “Es algo que veo todos los días”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”