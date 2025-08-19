Espana agencias

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Por Newsroom Infobae

Vox ha celebrado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar como investigada a Begoña Gómez en septiembre por un presunto delito de malversación, recordando así la querella que presentó contra la esposa del presidente del Gobierno y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez por la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

"Vox, presente como acusación popular en todos los casos de corrupción que afectan al Gobierno y a la familia del presidente, ha celebrado hoy la imputación de Begoña Gómez y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, por un delito de malversación, tal y como incorporó en su querella la formación en diciembre de 2024", han trasladado fuentes del partido de Santiago Abascal a Europa Press.

Concretamente, el juez ha acordado este lunes citar a declarar el 11 de septiembre a Gómez como investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación su asesora en Moncloa Cristina Álvarez.

Vox presentó en el pasado mes de diciembre ante los juzgados de instrucción de Madrid una querella en la que apuntaba al delito de malversación para Gómez y a su asistente Cristina Álvarez, y en la que incluía al superior jerárquico de Álvarez, Francisco Martín, secretario general de Presidencia del Gobierno.

En el escrito, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, se centraba en la utilización "abusiva, espuria y arbitraria" por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y del Gabinete de Presidencia del Gobierno, a raíz de unos correos electrónicos relacionados con la actividad privada de la esposa de Pedro Sánchez.

Con ello, Castro, quien estará presente en las citaciones previstas para el 10 y 11 de septiembre, ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado por la formación para "aclarar" esta serie de "actos delictivos"; si bien ha destacado que "aún quedan por dilucidar" las empresas que participaron en lo que califican como el 'caso Moncloa'.

