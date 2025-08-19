Espana agencias

Óscar López muestra su "indignación" por la imputación de Begoña Gómez y acusa a Peinado de hacer una caso "prospectivo"

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se ha mostrado "indignado" por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunta malversación en la contratación de su asesora, denunciando que, a su juicio, el magistrado está haciendo una causa "prospectiva" que "va mutando".

Así se ha pronunciado Óscar López en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, sobre la decisión del juez de volver a citar a Begoña Gómez como imputada. "Es difícil sorprenderse de algo del juez Peinado a estas alturas", ha proclamado.

Eso sí, ha insistido en expresar su "indignación" con esta medida de Peinado porque, según ha dicho, cree en que la Justicia "tiene que ser igual para todos". "No puede haber investigaciones prospectivas, no se le puede investigar a una persona por ser esa persona y buscar distintas causas hasta que encuentre una", ha añadido.

Según ha denunciado, la causa comenzó con el rescate a Air Europa, "luego varió" a una carta para un empresario y luego derivó en la Universidad Complutense: "Como no aparece nunca nada en ningún sitio, ha acabado en que una persona que trabaja en La Moncloa, eso es malversación".

YA LO DIJO EL SUPREMO

Y es que Óscar López ha defendido que el Tribunal Supremo aseguró que no había malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, por lo que ha denunciado el "valor" que tiene el juez Peinado de asegurar en su escrito "que sabe que existe ese auto, pero como no se lo han remitido no ha podido leerlo".

En cualquier caso, el ministro ha denunciado que esta causa lleva más de un año y "nunca se encuentra nada" pero el caso "va mutando": "Tiempo al tiempo, y el tiempo a la Justicia. Tengo muy claro lo que está haciendo el juez Peinado, una causa completamente prospectiva que no tiene ni una sola prueba de nada y va mutando porque el fin es el fin".

EN DEFENSA DEL FISCAL GENERAL

Del mismo modo, Óscar López ha salido en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está a punto de sentarse en el banquillo. "Es una anomalía que se esté tratando de acabar con el fiscal", ha criticado el ministro.

"Esto viene de un delito supuestamente cometido por la pareja de la señora Ayuso, y a continuación quien se sienta en el banquillo es quien persigue el delito por una supuesta filtración que varios periodistas le han dicho al juez que no es verdad", ha añadido el también líder de los socialistas madrileños.

Por ello, ha alertado que el caso que afecta al fiscal general es algo "muy preocupante" porque, según ha dicho, lanza un "mensaje mafioso" por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por último, Óscar López se ha pronunciado sobre el 'caso Koldo' y ha asegurado que, al igual que dijo el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, no le consta que haya financiación irregular del PSOE, a la vez que ha puesto en valor la "contundencia" de Ferraz ante estos casos.

