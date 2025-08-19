Espana agencias

La India y China acuerdan reabrir el comercio fronterizo y reanudar los vuelos directos

Tras varios años de tensión y hermetismo, Nueva Delhi y Pekín implementarán acuerdos clave tras el histórico encuentro entre Wang Yi y Narendra Modi, lo que marca una distensión con impacto en el comercio, el turismo y la cooperación fronteriza

Por Newsroom Infobae

Nueva Delhi, 19 ago (EFECOM).- La India y China han acordado reabrir el comercio a través de sus pasos fronterizos en el Himalaya y reanudar los vuelos directos, suspendidos desde 2020, en los avances más significativos del deshielo entre ambas potencias, que se produce en un momento de máxima tensión comercial entre Nueva Delhi y Estados Unidos.

Los acuerdos se anunciaron este martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India en un detallado comunicado al término de la visita de dos días del canciller chino, Wang Yi, que culminó con un encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Ambos países acordaron "la reapertura del comercio fronterizo a través de los tres puntos comerciales designados" y "reanudar la conectividad de vuelos directos (...) lo antes posible", según un comunicado.

Además, pactaron facilitar la concesión de visados a turistas, empresarios y periodistas.

En el ámbito de la tensa disputa fronteriza, ambas partes acordaron la creación de un "Grupo de Expertos" para explorar un avance acelerado en la delimitación de la frontera, así como un "grupo de trabajo" para la gestión eficaz de la misma y evitar futuros enfrentamientos.

Pekín también ha respaldado a la India para que acoja la cumbre de los BRICS (economías emergentes) en 2026, mientras que Nueva Delhi apoyará a China para la edición de 2027, según el comunicado.

Este acercamiento, que busca reconstruir los puentes rotos tras los mortales enfrentamientos fronterizos de 2020, llega en un momento de máxima tensión comercial entre la India y la administración de Donald Trump, tras la imposición de un arancel del 50% a los productos indios.

La visita de Wang también ha servido para confirmar la de Modi a China a finales de mes para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

"La parte china acogió con satisfacción la asistencia del primer ministro indio, Narendra Modi, a la Cumbre de la OCS que se celebrará en Tianjin", concluye el comunicado.

Las relaciones entre las dos potencias asiáticas estaban en su punto más bajo en décadas tras el choque militar de junio de 2020 en el valle de Galwan, en la disputada frontera del Himalaya, en el que murieron al menos 20 soldados indios y cuatro chinos.

En los últimos meses, y especialmente en las últimas semanas, se ha producido un acelerado deshielo, que comenzó con la reanudación de los visados turísticos por parte de la India en julio y que ha culminado esta semana con la visita del canciller chino a Nueva Delhi y los anuncios de esta jornada. EFECOM

