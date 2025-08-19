Espana agencias

La Bolsa de Londres sube un 0,34 % ante los avances sobre la paz en Ucrania

Los mercados londinenses experimentaron una jornada positiva tras el encuentro en la Casa Blanca, donde Donald Trump anunció la intención de promover un acercamiento entre Rusia y Ucrania, impulsando el optimismo entre inversores y empresas clave del Reino Unido

Por Newsroom Infobae

Guardar

Londres, 19 ago (EFECOM).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,34 % ante los avances en la búsqueda de la paz en Ucrania, tras la reunión que tuvo lugar este lunes entre los mandatarios estadounidense y ucraniano junto a líderes europeos en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, tras celebrar el encuentro en Washington D.C..

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', avanzó 31,48 puntos, hasta 9.189,22, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que incluye empresas más pequeñas, generalmente británicas- creció un 0,38 %, o 83,69 puntos, hasta 21.833,26.

 En el apartado de ganancias, las compañías más beneficiadas fueron la minorista de ropa y calzado deportivo JD, que subió un 6,95 %, seguida de la cadena de supermercados Mark and Spencer Group, que avanzó un 3,46 %, y la constructora de viviendas Persimmon, que aumentó un 3,10 %.

Por contra, la lista de perdedoras la lideraron las contratistas de defensa Babcock International Group, que cedió un 7,45 %, y BAE Systems, que cayó un 3,88 %, junto a la minera mexicana Fresnillo, que perdió un 4,19 %. EFECOM

Temas Relacionados

Bolsa de LondresFTSE-100Donald TrumpVladímir PutinVolodímir ZelenskiJDReino UnidoUcraniaMark and Spencer GroupBAE SystemsEFE

Últimas Noticias

Adelante pide a Fiscalía que actúe ante Vox por "criminalizar a la inmigración" por incendio en una iglesia de Granada

Adelante pide a Fiscalía que

Rueda insta al Gobierno a enviar los medios comprometidos que faltan y avanza que las ayudas serán "inmediatas"

Rueda insta al Gobierno a

Abascal habla de "terrorismo climático" y dice sentir "rabia" ante el "sistema corrupto" de gobiernos de PSOE y PP

Abascal habla de "terrorismo climático"

El PP acusa al PSOE de ser "el peor enemigo de los ganaderos cántabros" tras sus alegaciones al Plan del Lobo

El PP acusa al PSOE

Feijóo, tras recibir información de Von der Layen, remarca que sólo Ucrania decidirá sobre su territorio

Feijóo, tras recibir información de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias Civiles reprochan largas esperas

Guardias Civiles reprochan largas esperas de los migrantes rescatados y “doble criterio” de Salvamento Marítimo: responde que no es su competencia

La peligrosa maniobra de un camionero que le ha costado 500 euros y seis puntos: el vídeo se vuelve viral en redes sociales

El fuego de Porto de Sanabria se adentra en Galicia y afecta Pena Trevinca, el bosque más antiguo de la comunidad

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

ECONOMÍA

España recibió en julio 11,7

España recibió en julio 11,7 millones de pasajeros aéreos internacionales: Alicante es el destino que más crece

“Puede ser que no puedas alquilar ni vender tu casa a partir de 2030”: un asesor inmobiliario advierte de una nueva normativa de la Unión Europea

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Las ofertas laborales que exigen habilidades en inteligencia artificial se multiplican por 12 en España, según un estudio

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”