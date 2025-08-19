Espana agencias

El PSOE acusa al Consell de Mallorca de gestionar la atención de menores migrantes desde la "improvisación"

Por Newsroom Infobae

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al equipo de gobierno insular, formado por el PP y Vox, de gestionar la atención de los menores extranjeros no acompañados desde la "improvisación" y sin tener una planificación adecuada a una realidad, la del aumento de llegadas de migrantes, que era "perfectamente previsible".

Así se ha expresado este martes la consellera socialista Sofía Alonso, después de que la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García, dijera el lunes que están teniendo que "dimensionar" el sistema de protección "según las plazas y los menores que van llegando" y que, por desgracia, trabajan "sobre la marcha".

También dijo que, de continuar con este volumen de llegada de menores migrantes a las costas de Mallorca --son al menos 36 en lo que va de agosto--, el IMAS tendría que limitarse a dar un servicio "básicamente asistencial".

Los socialistas, en un comunicado, han considerado "inadmisibles" las declaraciones de García y han recordado que el Consell tiene "la obligación de garantizar una atención integral, con acompañamiento y oportunidades de furturo".

"Hace meses que venimos advirtiendo de era necesario reforzar la red de protección, preparar recursos y planificar la acogida, porque era evidente que la presión migratoria aumentaría. Pero el Consell ha preferido mirar hacia a otro lado y ahora, en vez de ofrecer soluciones, hace declaraciones alarmantes que ponen en riesgo el derecho de los niños a ser atendidos con dignidad", ha sostenido Alonso.

Desde el PSIB han criticado la "falta de humanidad" de los discursos del PP y de Vox sobre esta materia, dado que "en ningún momento hablan del interés superior del menor, que debería ser la prioridad de cualquier política pública".

"Hablan de niños como su fuesen una carga de trabajo o un problema, cuando son personas vulnerables que necesitan protección, acompañamiento y esperanza de futuro. Es inaceptable reducirlos a cifras y excusas de mala gestión", han remarcado.

Los socialistas también han acusado al equipo de gobierno insular de "desmantelar" un sistema de protección de menores que había sido un "referente", y haberlo hecho "a base de improvisaciones y discursos simplistas".

"Es evidente que se necesitan más recursos humanos y materiales, más espacios y más coordinación, pero eso se tendría que haber previsto y planificado desde el primer día de mandato", han concluido.

