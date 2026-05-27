'Pacha' Espino: "Hay que estar orgullosos e irse con la cabeza alta"

Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Luis Alfonso 'Pacha' Espino, lateral uruguayo del Rayo Vallecano, dijo que, pese a la derrota en la final de la Liga Conferencia con el Crystal Palace inglés que les privó del título, deben estar "orgullosos e irse con la cabeza alta" por lo demostrado esta temporada.

Un gol del delantero francés Jean-Philippe Mateta a los 49 minutos permitió al Crystal Palace llevarse la Liga Conferencia y hacer claudicar a un Rayo Vallecano que lo intentó hasta el final y perdió una final continental histórica, la primera en sus 102 años de existencia.

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"Queríamos ganar pero no pudo ser. Agradecemos a la gente que, aunque querían la victoria, se van contentos en distinta medida. Nosotros le queríamos regalar la copa y estamos jodidos", dijo Espino, en la zona mixta del Red Bull Arena.

"No nos sentimos cómodos en ningún momento y no supimos como hacerles daño, salvo un centro de Álvaro García. Nos costó mucho, ellos jugaron mejor y en un partido así, cuando solo tienes una oportunidad, lo pagas. Aún así hay que estar orgulloso e irse con la cabeza alta", concluyó. EFE

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