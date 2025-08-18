Vingegaard lidera al Visma

Madrid, 18 ago (EFE).- El danés Jonas Vingegaard, ganador del Tour en 2022 y 2023, liderará de nuevo al equipo Visma Lease a Bike en la Vuelta ciclista a España, que comenzará el próximo sábado en la ciudad italiana de Turín.

El corredor nórdico, segundo en la Vuelta de 2023 y en el Tour de Francia de este año, estará en la salida de la ronda española por tercera vez a la cabeza del conjunto neerlandés, que este curso, entre otros logros, consiguió la victoria en el Giro de Italia con el británico Simon Yates.

“Tengo muchas ganas de que llegue la Vuelta a España. Después del Tour, primero descansé un poco y luego comencé a prepararme para este próximo gran objetivo de la temporada. En las últimas semanas he estado en una concentración individual, con el apoyo del equipo in situ”, afirmó Vingegaard.

El danés, en declaraciones al equipo, asegura que tiene recuerdos especiales de la Vuelta. "Corrí mi primera Gran Vuelta aquí en 2020, la cual ganamos con Primoz Roglic. En 2023, completamos nuestra trilogía aquí e incluso subimos juntos al podio final en Madrid. Ojalá podamos sumar más recuerdos inolvidables este año", deseó.

"Estoy aquí por la victoria general, y con el apoyo de este equipo, parece un objetivo realista. Hay muchas etapas donde se puede marcar la diferencia, así que es importante estar listo desde el principio. Estoy listo y preferiría empezar a competir de inmediato", manifestó.

Grischa Niermann, directora de carreras de Visma, aseguró, por su parte, que el objetivo es "la victoria general", "no hay por qué andarse con rodeos. "Jonas es nuestro líder y nuestra mayor baza de lograr la victoria en la general, pero con Sepp Kuss contamos con un exganador al inicio, y Matteo Jorgenson se ha recuperado bien tras el Tour de Francia", dijo.

"Junto con Wilco Kelderman, Ben Tulett, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle y Axel Zingle, contamos con un equipo que puede apoyar a Jonas en cualquier situación”, apuntó. EFE