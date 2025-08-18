Espana agencias

Suspendida de manera definitiva la alta velocidad entre Madrid y Galicia este lunes

El fuego en el noroeste de España obliga a mantener cerrado todo el lunes el enlace ferroviario más rápido entre ambas regiones, mientras los operadores despliegan opciones alternativas ante la gravedad de la situación y la persistencia de las llamas

Por Newsroom Infobae

(Actualiza la EC1022 con información de Renfe)

Madrid, 18 ago (EFECOM).- La circulación en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia continuará suspendida todo este lunes por los incendios forestales que asolan el noroeste peninsular, ha informado Renfe.

Renfe ha incidido en que la mala evolución de los fuegos ha causado la interrupción definitiva en la línea, aunque ha recordado los trenes especiales que han realizado el trayecto Madrid-Zamora y que tendrán una frecuencia más (uno desde Madrid y otro desde Zamora) durante la tarde de este lunes.

Los numerosos incendios activos y las altas temperaturas en las provincias de León, Zamora y Ourense impiden operar el servicio ferroviario con seguridad desde el pasado martes.

De hecho, el gestor ferroviario, Adif, ha asegurado que tres líneas más de la red convencional ferroviaria también se encuentran interrumpidas.

Adif ha explicado en una publicación en sus redes sociales que la línea entre León y Monforte de Lemos continúa cortada entre los tramos de Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, y Montefurado, en Lugo.

Asimismo, la línea entre Zamora y Sanabria sigue interrumpida en los tramos entre las localidades zamoranas de Carbajales de Alba y Sarracín de Aliste, mientras que también existe un tramo cortado entre Guardo (Palencia) y Puente Almuhey (León), en la línea de ancho métrico Palencia-León.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este domingo que la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguiría interrumpida durante este lunes, día 18.

"El panorama no cambia a mejor. Mañana tampoco tendremos servicio en la LAV Madrid-Galicia", ha publicado Puente en X poco antes de la medianoche del domingo. EFECOM

