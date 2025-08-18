Rubén Burgos: “Podemos ser un equipo todavía más sólido en defensa”

Valencia, 18 ago (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, valoró positivamente este lunes la plantilla para la temporada 2025/2026 y destacó la parcela defensiva como uno de los puntos a mejorar para esta nueva campaña.

“Creo que podemos ser todavía un equipo más sólido en defensa dentro de que siempre hemos sido de los que menos puntos encaja y es una seña de identidad, pero ahí tenemos puntos de mejora”, afirmó Burgos en declaraciones a los medios en el primer día de pretemporada del Valencia Basket, campeón de las tres últimas ediciones de la liga femenina.

Sobre la nueva plantilla, que cuenta con seis incorporaciones, Burgos ensalzó su versatilidad: “Podemos ser un equipo más versátil para jugar en transición, con un ritmo más alto de juego, que es algo que en los últimos años venimos implementando y trataremos de hacerlo sin perder nuestra identidad”.

El técnico también dio por cerrada la plantilla: “Esta es la idea y esta es nuestra plantilla para esta temporada”.

En relación a los objetivos del equipo, Burgos insistió en “ser cada día un poco mejores”. “La Euroliga es más exigente y todavía será más difícil llegar un poco más lejos porque, al final, llegamos a jugar la semifinal”.

“La Euroliga es un reto y será muy importante, pero no lo marcaremos como objetivo. El objetivo que nos marcamos es ser un poco mejores cada día y volver a ser competitivos en todas las competiciones”, añadió.

El entrenador valenciano también restó presión al hecho de haber ganado las últimas tres ligas nacionales: “Eso no es lo habitual, no es lo normal. Lo que depende de nosotros es trabajar bien, representar los valores del club y que la afición esté muy identificada en lo que transmitimos en la pista”.

Burgos agradeció la respuesta de la afición tras los más de 3.700 abonados del equipo femenino y habló sobre jugar en el Roig Arena esta temporada: “Cada año vemos más afluencia, más gente joven y más identificación con el proyecto tanto masculino como femenino y l’Alqueria y eso es una mayor responsabilidad”.

“Tenemos que estar a la altura de eso y que en esta nueva casa, todos seamos todavía más fuertes y un club más grande”, destacó Burgos. EFE

