Palmeiras mira por el retrovisor a todos los demás en la carrera para avanzar a cuartos

Con siete victorias consecutivas y una goleada en la ida, el conjunto paulista llega con ventaja a la definición en casa mientras otros quince clubes se juegan sus últimas oportunidades para seguir en el máximo torneo continental

Por Newsroom Infobae

Gabriel Briceño Fernández

Redacción Deportes, 18 ago (EFE).- Palmeiras mira por el espejo retrovisor a los otros 15 equipos que siguen en carrera por la Copa Libertadores 2025, en la semana que decidirá los clasificados a cuartos de final, gracias a la goleada por 0-4 que le endosó al Universitario peruano en la ida de los octavos en Lima.

El Verdao es el único de los 16 participantes que se puede frotar las manos porque tiene a tiro la clasificación, que sin embargo deberá confirmar el jueves en su fortín de Sao Paulo, además para mantener una campaña perfecta en la que acredita siete victorias en igual número de partidos jugados y una artillería de 21 goles anotados.

 Muy al contrario, el Universitario tiene la cuesta muy empinada para remontar una diferencia tan amplia pero viajará a Brasil con la idea de que en el fútbol todo es posible.

La vuelta de los octavos de final comenzará el martes 19 de agosto con tres encuentros.

El Vélez argentino recibirá al Fortaleza brasileño tras el empate sin goles en la ida, por lo que el cupo a cuartos será para el que resulte vencedor en el barrio bonaerense de Liniers.

A pocos kilómetros y horas después en el estadio General Perón, en Avellaneda, el Racing argentino se enfrentará con el Peñarol uruguayo con la necesidad de dar vuelta al 1-0 en contra y ganar por dos goles de diferencia si quiere instalarse en la siguiente ronda. No será fácil porque al conjunto aurinegro el empate le sirve y por lo tanto reservó a su plantel titular para esta cita.

El Sao Paulo se las verá en su feudo ante el Atlético Nacional colombiano en una llave muy pareja en la que el conjunto brasileño tuvo suerte de campeón en la ida, que culminó 0-0, ya que el equipo de Medellín erró dos penaltis, estrelló la pelota contra los palos y saco figura al portero Rafael Pires.

El miércoles se jugarán los dos partidos entre los equipos que dejaron el marcador en 1-0.

En el primer turno, el Estudiantes de La Plata argentino recibirá al Cerro Porteño paraguayo con la ventaja de haber ganado en Asunción y, por lo visto allí, tiene un equipo que sabe defenderse y contraatacar, pero también proponer, por lo que es ligeramente favorito.

Después, el Flamengo y el Internacional librarán su tercera batalla en tan solo una semana, la segunda en el estadio Beira Río de Porto Alegre. En la ida de octavos el triunfo le correspondió al Mengao, el domingo se midieron por la liga brasileña y esta vez el cupo está reservado para quien gane por un marcador distinto, aunque los de Río accederán si empatan.

Los octavos de final terminarán el jueves ya que además del Palmeiras-Universitario se jugarán Botafogo-Liga de Quito y River Plate-Libertad.

Botafogo, iluminado por ganar 1-0 la ida en el debut del entrenador italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, espera seguir en carrera en su ilusión de retener el título. El equipo ecuatoriano espera no solo que la altura de Quito sea su aliada, sino demostrar que tiene consistencia para eliminar al campeón.

En Buenos Aires, River espera enterrar los fantasmas de la irregularidad y jugar un fútbol en el que no solo sea figura el portero Franco Armani, que en el empate 0-0 de la ida le quitó el récord al legendario Ubaldo Fillol al llegar a 158 partidos con la valla imbatida en los 347 que ha defendido el arco del equipo Millonario.

Entre tanto, el Libertad paraguayo espera dar el golpe en el Monumental, entre otras cosas para que el delantero Roque Santa Cruz pueda ampliar su registro como el segundo más veterano que ha jugado la Copa Libertadores, pues el jueves pasado tuvo participación por 32 minutos a la edad de 43 años, 11 meses y 363 días.

19.08: Vélez Sarsfield (ARG)           - Fortaleza (BRA)

19.08: Racing Club (ARG)               - Peñarol (URU)

19.08: Sao Paulo (BRA)                 - Atlético Nacional (COL)

20.08: Estudiantes de La Plata (ARG)   - Cerro Porteño (PAR)

20.08: Internacional (BRA)             - Flamengo (BRA)

21.08: Liga de Quito (ECU)             - Botafogo (BRA)

21.08: River Plate (ARG)               - Libertad (PAR)

21.08: Palmeiras (BRA)                 - Universitario (PER)

