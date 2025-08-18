Ocho incendios activos, ocho controlados y uno estabilizado en Asturias

Oviedo, 18 ago (EFE).- Asturias mantiene a las 21:00 horas de este lunes activos un total de ocho incendios en los municipios de Cangas del Narcea, Degaña, Ponga, Quirós, Somiedo y Cabrales, ha logrado controlar otros ocho y uno más ha quedado estabilizado, informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Al dispositivo que trabaja en las labores de extinción, integrado por Bomberos del SEPA, Brif, UME, agentes del Medio Natural y empresas forestales, se suma en parte terrestre una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y de Bomberos de Asturias.

Además, desde la comunidad de Navarra, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) se incorporá al dispositivo un helicóptero de extinción y 24 efectivos.

A lo largo de esta jornada el operativo ha continuado trabajando en el incendio de Genestoso-Somiedo con una amplia dotación de personal de Bomberos de Asturias, UME, empresas forestales y maquinaria pesada -buldócer y retroaraña- mientras que en el sector que afecta a Somiedo continúan los trabajos y a largo de la noche se mantendrá un retén con efectivos de Bomberos de Asturias y una cuadrilla forestal.

En el incendio de Degaña, procedente de Anllares del Sil, trabajan efectivos de Bomberos de Asturias y empresas forestales, y a lo largo del día han estado activados dos helicópteros, uno del SEPA y otro procedente de la brigada de Castilla-La Mancha.

El 112 Asturias subraya que, para las próximas horas se está valorando qué táctica afrontar de cara a frenar el frente que avanza con fuerza desde León, así como las opciones para impedir el avance del incendio procedente desde Arcenorio/La Uña, al sur del bosque de Peloño, en Ponga.

También permanecen activos los incendios en Taranes (Ponga), Camarmeña (Cabrales), Faedo Quirós y Caunedo (Somiedo).

Los ocho fuegos controlados se encuentran en Cangas del Narcea, Coaña y Ponga, con dos cada municipio, y Allande, Tineo y Villayón.

Además, el incendio de Bezanes, en Caso, ha sido estabilizado, y en él permanece un retén de bomberos del SEPA. EFE