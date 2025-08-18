Espana agencias

Ocho incendios activos, ocho controlados y uno estabilizado en Asturias

Por Newsroom Infobae

Guardar

Oviedo, 18 ago (EFE).- Asturias mantiene a las 21:00 horas de este lunes activos un total de ocho incendios en los municipios de Cangas del Narcea, Degaña, Ponga, Quirós, Somiedo y Cabrales, ha logrado controlar otros ocho y uno más ha quedado estabilizado, informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Al dispositivo que trabaja en las labores de extinción, integrado por Bomberos del SEPA, Brif, UME, agentes del Medio Natural y empresas forestales, se suma en parte terrestre una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y de Bomberos de Asturias.

Además, desde la comunidad de Navarra, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) se incorporá al dispositivo un helicóptero de extinción y 24 efectivos.

A lo largo de esta jornada el operativo ha continuado trabajando en el incendio de Genestoso-Somiedo con una amplia dotación de personal de Bomberos de Asturias, UME, empresas forestales y maquinaria pesada -buldócer y retroaraña- mientras que en el sector que afecta a Somiedo continúan los trabajos y a largo de la noche se mantendrá un retén con efectivos de Bomberos de Asturias y una cuadrilla forestal.

En el incendio de Degaña, procedente de Anllares del Sil, trabajan efectivos de Bomberos de Asturias y empresas forestales, y a lo largo del día han estado activados dos helicópteros, uno del SEPA y otro procedente de la brigada de Castilla-La Mancha.

El 112 Asturias subraya que, para las próximas horas se está valorando qué táctica afrontar de cara a frenar el frente que avanza con fuerza desde León, así como las opciones para impedir el avance del incendio procedente desde Arcenorio/La Uña, al sur del bosque de Peloño, en Ponga.

También permanecen activos los incendios en Taranes (Ponga), Camarmeña (Cabrales), Faedo Quirós y Caunedo (Somiedo).

Los ocho fuegos controlados se encuentran en Cangas del Narcea, Coaña y Ponga, con dos cada municipio, y Allande, Tineo y Villayón.

Además, el incendio de Bezanes, en Caso, ha sido estabilizado, y en él permanece un retén de bomberos del SEPA. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

El Gobierno estudia un 'decreto

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Sánchez visitará mañana Extremadura "para conocer sobre el terreno" la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres)

Sánchez visitará mañana Extremadura "para

Un incendio en Colmenar Viejo obliga a desalojar varias viviendas por precaución

Infobae

Ángel María Villar, sobre Padrón: "Siempre me defendía, era un hombre leal a sus amigos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

Las diferencias entre cobrar 12 y 14 pagas, según un experto en fiscalidad: “Es algo con lo que mis padres siempre han estado obsesionados”

DEPORTES

Alcaraz se proclama campeón tras

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”