'Frankenstein' de Guillermo del Toro se estrenará en algunos cines el 24 de octubre

Madrid, 18 ago (EFE).- La película 'Frankenstein' del mexicano Guillermo del Toro y con un reparto encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, se estrenará en "cines seleccionados" el 24 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre, según ha anunciado este lunes la plataforma.

Basada en la célebre novela de Mary Shelley, la película competirá por el León de Oro en el próximo festival de Venecia, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre y es uno de los estrenos más esperados del otoño.

El director mexicano, autor de 'El espinazo del diablo' (2001) o de 'El laberinto del fauno' (2006), ha declarado en numerosas ocasiones que 'Frankenstein' es el libro más importante de su vida y ha trabajado durante décadas en su adaptación ideal.

En el filme, Oscar Isaac interpreta el icónico papel de Víctor Frankenstein, mientras que Elordi será el monstruo y Mia Goth, Elizabeth Lavenza.

Junto a ellos, completarán el reparto Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery, con la participación de Charles Dance y Christoph Waltz, según indica Netflix en un comunicado. EFE